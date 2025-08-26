Стачка в Гърция в четвъртък: Отменят полети

Гърците ще стачкуват в четвъртък. Синдикатът на авиодиспечерите обяви спиране на работа за четири часа на 28 август, съобщава БНР.

Очаква се пълна промяна на полетите от гръцките летища, както и отмяна на много от тях.

По време на протеста въздушното пространство над Гърция ще бъде отворено само за полети за спешни и хуманитарни случаи, както и за мисии на гръцките военновъздушни сили.

Авиокомпаниите приканват туристите с резервирани полети от и към Гърция на 28 август да променят резервациите си за този ден. Ще има промени и в движението на влакове.

Засега няма информации за промените в движението на фериботите, защото общият синдикат на моряците още не е заявил пълно участие в протеста.

Всички държавни учреждения ще останат затворени за 24 часа.

Стачката ще се проведе в деня,когато в парламента за обсъждане влиза проектозакон за дисциплинарно право, който, според синдикатите, криминализира социалната и политическа дейност на държавните служители.