  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +20 / +23
Пловдив: +19 / +25
Варна: +19 / +24
Сандански: +21 / +26
Русе: +19 / +26
Добрич: +17 / +23
Видин: +18 / +27
Плевен: +18 / +26
Велико Търново: +16 / +25
Смолян: +12 / +17
Кюстендил: +17 / +23
Стара Загора: +18 / +25

Стачка в Гърция в четвъртък: Отменят полети

  • Сподели в:
  • Viber
Стачка в Гърция в четвъртък: Отменят полети
A A+ A++ A

Гърците ще стачкуват в четвъртък. Синдикатът на авиодиспечерите обяви спиране на работа за четири часа на 28 август, съобщава БНР.

Очаква се пълна промяна на полетите от гръцките летища, както и отмяна на много от тях.

По време на протеста въздушното пространство над Гърция ще бъде отворено само за полети за спешни и хуманитарни случаи, както и за мисии на гръцките военновъздушни сили.

Авиокомпаниите приканват туристите с резервирани полети от и към Гърция на 28 август да променят резервациите си за този ден. Ще има промени и в движението на влакове.

Засега няма информации за промените в движението на фериботите, защото общият синдикат на моряците още не е заявил пълно участие в протеста.

Всички държавни учреждения ще останат затворени за 24 часа.

Стачката ще се проведе в деня,когато в парламента за обсъждане влиза проектозакон за дисциплинарно право, който, според синдикатите, криминализира социалната и политическа дейност на държавните служители.

#полети

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Туризъм
Последно от Туризъм

Всички новини от Туризъм »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?