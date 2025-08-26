Черният хищник се завърна, но не е в Шумен! Кмет на наше село бие тревога
След като дълго време не се чуваше ни вест, ни кост за черната пантера, забелязана край Шуменското плато, тя отново е сред най-коментираните теми в обществото у нас.
Свидетели твърдят, че са я видели в близост до Тутракан и дори е подаден официален сигнал в полицията.
Сигналът е на жители на село Богданци, община Главиница, които твърдят, че в района между селата Богданци и Търновци (Община Тутракан) са забелязали животно, приличащо на черна пантера.
От местната администрация в Главиница потвърдиха пред Кворум-Силистра, че такъв сигнал е подаден официално.
Към момента няма друга официална информация от органите на реда за резултати от проверката по случая.
Случаят предизвика сериозен интерес и притеснение сред местните жители, които настояват за бързи действия, за да се установи произходът и видът на животното.
Кметът на село Бащино, община Главиница, Найле Хайрула също предупреди съселяните си да бъдат особено внимателни като излизат.
"На вниманието на жителите на с.БАЩИНО! Между селата ТЪРНОВЦИ И БОГДАНЦИ е забелязана ЧЕРНА ПАНТЕРА!
Бъдете бдителни ! При евентуална информация НЕЗАБАВНО ЗВЪННЕТЕ НА ТЕЛ.112!", пише тя във фейсбук.
