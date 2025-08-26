Фалшиви намаления мамят родителите преди първи учебен ден

Със стартирането на новата учебна година родителите отново са изправени пред предизвикателството да екипират децата си за училище, без да пробият семейния бюджет. Експертът по потребителски права Габриела Руменова от некомерсиалната платформа "Ние, потребителите" предупреждава за широко разпространени нелоялни търговски практики и дава ценни съвети как да пазаруваме разумно и безопасно.

Безопасността – абсолютен приоритет

При избора на облекла за деца до 14 години е критично важно да се избягват дрехи с еластични връзки в качулките или около врата, както и колани с дължина над 36 сантиметра, съветва Руменова. Задължително трябва да се проверява за данни за производителя, тъй като при стоки с неясен произход лабораторните изследвания често установяват наличие на опасни за здравето химикали като фталати, хром, никел, кадмий и олово.

За раниците експертът препоръчва избор на модели с ортопедичен гръб и регулируеми презрамки. "Това е важно за стойката на детето и ще позволи по-дълга употреба на продукта", обяснява тя.

Особено внимание трябва да се обърне при покупката на бутилки за вода и кутии за храна. Те задължително трябва да са без химикала Бисфенол А, което обикновено е обозначено с надписи като "BPA free" или "0% BPA".

Хитростите на търговците

Нелоялните практики за изкуствено оскъпяване на училищните принадлежности са широко разпространени преди 15 септември. Най-честият трик е обявяването на фалшиви намаления от изкуствено завишена базова цена. "Много често изкуственото завишаване на цените е съпроводено с уж намаление", предупреждава Габриела Руменова в интервю за радио "Фокус".

За да избегнат капаните, родителите трябва да съставят предварителен бюджет и да не купуват всичко наведнъж. "На първо време вземаме задължителното – връхни дрехи и обувки за училище, екип и екипировка за извънкласни занимания, а специфичните покупки оставяме за след началото на учебната година и първата родителска среща", съветва експертът.

Агресивният маркетинг към децата

Търговците умело използват агресивни маркетингови техники, насочени към децата, предлагайки продукти с любими герои или популярни брандове на двойно по-високи цени, без те да са по-качествени. Целта е натискът от детето да се прехвърли върху родителя за непланирани покупки.

"Законът забранява рекламата с пряко насърчаване на децата да закупят дадена стока или да убедят своите родители или възрастни близки да направят това", припомня Руменова, но на практика тази забрана често се заобикаля.

Финансова грамотност от малки

Подготовката за новата учебна година може да се превърне в полезен урок по финансова грамотност за децата. "Може заедно да съставим бюджета, да обясним на детето, че разполагаме с определени средства, да му разкажем откъде идват парите и защо трябва рационално да се разходват", предлага експертът.

Заедно с детето родителите могат да сравнят по-евтина и по-скъпа стока, за да покажат, че невинаги по-скъпото означава по-добро качество.

Капаните при онлайн покупките

При електронната търговия нелоялните практики също са чести. Някои търговци поставят на заглавната страница най-атрактивните артикули, които реално не са налични. При отваряне на офертата потребителите стигат до други, сходни продукти.

Често се използват и послания като "ограничени наличности", "останали са само 2 броя" или "промоцията важи само днес", които подтикват към импулсивни покупки. За да избегнат тези уловки, потребителите трябва да сравняват цени в различни магазини и внимателно да четат условията с дребния шрифт.

Внимание с комплектованите пакети

Предлагат се готови пакети с тетрадки, моливи, гуми и други принадлежности, които често включват излишни или нискокачествени артикули. Обикновено те излизат по-скъпи, отколкото ако се купят само необходимите неща поотделно.

При покупки от други физически лица, например втора употреба, трябва да се знае, че за разлика от покупките от търговец, те са без гаранция и право на рекламация.

Комисията за защита на потребителите следи за спазването на правата на потребителите и може да наложи санкции за нелоялни търговски практики до 70 хиляди лева, припомнят от "Ние, потребителите".