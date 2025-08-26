Кой „драсна клечката“: 35 години от подпалването на Партийния дом на БКП

Днес се навършват 35 години от подпалването на Партийния дом на БКП - събитие, което предизвика полярни мнения кой е виновен, кой е "драснал клечката", с каква цел, написа председателят на Съюза на демократичните сили (СДС) Румен Христов във Facebook.

"Всъщност, по-важният въпрос е какви са последствията от този акт. И от дистанцията на повече от три десетилетия отговорът изглежда по-ясен: с документите изгоря и истината за много хора и събития, това помогна на БКП по-лесно да изпълни завета на Тодор Живков - да превърне политическата си власт от тоталитарния режим в икономическа по време на прехода", коментира Христов.

"Изпепелената истина в архивите на БКП и неосъществената лустрация са главните причини и до днес да сме оплетени в мрежите на бившата ДС и наследниците на висшата комунистическа номенклатура. И в този факт се крие отговорът на въпроса: защо сме най-бедната страна в ЕС? Затова беше толкова важно да влезем в еврозоната, за да може европейските финансови и икономически правила да разсекат олигархичните възли по съветски модел, които задушават България и до днес", посочва още Румен Христов.

На 26 август дата през 1990 г. е подпалена сградата на Партийния дом на Българската социалистическа партия (БСП), припомня Отдел „Справочна“ на БТА. Пожарът започва след предупреждение на Пламен Станчев - член на движение "Инициатива за гражданско недоволство", че ще се самозапали, ако от Партийния дом не се премахне петолъчката, която според него е символ на чужда държава. В 20:40 ч. председателят на Конфедерация на труда (КТ) "Подкрепа" Константин Тренчев дава ултиматум до един час знамето и петолъчката да бъдат свалени, в противен случай сградата ще бъде щурмувана. В 23:00 ч. гори почти цялата сграда. Радио "София" излъчва призив на президента Желю Желев до всички политически сили за въздържане от насилие. Пожарът окончателно е потушен в 3:18 ч. Напълно са опожарени 40 помещения. Изцяло е унищожено и разграбено имущество в 94 помещения. Жертви няма. В 5:30 ч. органите на реда разтурват Града на истината, възникнал след започналите през лятото на 1990 г. граждански протести. Образувано е наказателно дело.

През 1991 г. следствието заключава, че става дума за "неангажирано поведение на отделни лица", а палежът и погромът са извършени "стихийно и неорганизирано от екзалтирани екстремисти". Съдът връща делото четири пъти. Обвиняеми са 38 души. Сред тях е и президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев. В обвинителния акт е визирана щета за 7 947 963 лв. С разпореждане от 14 март 1994 г. Софийският градски съд прекратява делото за подпалването на Партийния дом и го връща в Софийска градска прокуратура за допълнително разследване. На 23 август 1996 г. следствието за Партийния дом е спряно.