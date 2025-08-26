Силви Вартан се завръща в София като специален гост на Синелибри 2025

Грандамата на френската музика ще връчи най-престижната награда на фестивала и ще представи филма „Мама и чудото на живота“



Силви Вартан, една от иконите на френската музика и най-ярката световна звезда с български корени, пристига в София през октомври в качеството си на специален гост на 11-ото издание на Синелибри. Това гостуване е неоценим жест към изисканата публика на Международния кино-литературен фестивал. Припомняме, че певицата се сбогува с българските почитатели на своето творчество чрез два грандиозни концерта през 2018 година, съответно в София и Варна, оттогава не е имала публични изяви на българска земя.



Силви Вартан каца в София навръх 24 октомври, по случай празничната Церемония по награждаване в зала 1 на НДК, когато елитно международно жури, оглавено от датския актьор Клаес Бенг, ще отличи най-завладяващата кино-литературна адаптация на годината. В рамките на церемонията Вартан лично ще връчи Почетната награда за цялостно творчество и принос към изкуството на кинематографията на друга голяма международна „звезда“ – режисьорката Агнешка Холанд!



Програмата на Синелибри предвижда още две вълнуващи събития с участието на Силви Вартан. На 25 октомври тя ще представи документалния филм на режисьора Георги Тошев „Силви Вартан. От любов“, посветен на нейния уникален жизнен и творчески път. А на 26 октомври, в присъствието на Силви Вартан и Ролан Перес, ще се състои официалната премиера на комедийната драма „Мама и чудото на живота“, дело на режисьора Кен Скот. Копродукция на Франция и Канада, филмът пресъздава действителната история на Перес, разказана от него в книгата „Майка ми, Бог и Силви Вартан“. Главната роля в това трогателно кинобижу за непоколебимата преданост и решимост на една майка да помогне на сина си да води пълноценен живот, се изпълнява от Лейла Бекти. Партнират ѝ Джонатан Коен, Жозефин Жапи и самата Силви Вартан, чието присъствие на екрана се отличава с изключително обаяние и финес. Филмът се радва на най-високия боксофис във Франция от началото на годината.





Премиера на „Мама и чудото на живота“ с участието на Силви Вартан: 26 октомври, 19:00 ч., кино „Люмиер“: онлайн продажба на билети.



Силви Вартан има две книги, издадени на български език – „Мама…“ и „Дума по дума“. Две изповеди, които служат като въздействащо свидетелство за силата на обичта и за смелостта на хората, принудени от обстоятелствата да водят живот на изгнаници. В рамките на посочените събития са предвидени разговори с публиката и възможност за автографи. Поради големия интерес към личността на Силви Вартан обявяваме начало на продажбата на билети за премиерата на „Мама и чудото на живота“. Броят на местата е ограничен.



Световноизвестната певица и актриса е родена в с. Искрец, Софийска област, но на 7-годишна възраст се установява със семейството си във Франция. В продължение на няколко години учи интензивно френски език и, едва 17-годишна, записва първата си песен със съдействието на своя брат, музикалния продуцент Еди Вартан. Така започва нейната шеметна дългогодишна кариера на музикалната рок, поп и джаз сцена, съпроводена с паметни турнета в цял свят и знакови участия в киното и театъра. Името ѝ се свързва най-често със стила „йе-йе“. Заедно с Джони Холидей, с когото са съпрузи в продължение на 15 години и родители на един син, се превръщат в „златната двойка“ на Франция и постигат феноменален успех. Самият Шарл Азнавур подарява на Силви песента "La plus belle pour aller danser", пожънала огромна популярност и в България. При изявите си на родна земя легендарната изпълнителка никога не пропуска да изпее и песента "La Maritza", която има автобиографичен мотив – засяга болезнената тема за емиграцията и носталгията по родната земя.



Синелибри 2025 ще се проведе между 10 октомври и 3 ноември в София, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Габрово, Варна и Стара Загора.



Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура" по програма „Фестивали" 2024. Синелибри е част от Календара на културните събития на Столична община за 2025 година. Министерството на туризма тази година е сред основните и естествени партньори на Синелибри - фестивал, който чрез универсалния език на киното и литературата привлича световно внимание към България и насърчава развитието на културния туризъм.