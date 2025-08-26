  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +20 / +23
Пловдив: +19 / +25
Варна: +19 / +24
Сандански: +21 / +26
Русе: +19 / +26
Добрич: +17 / +23
Видин: +18 / +27
Плевен: +18 / +26
Велико Търново: +16 / +25
Смолян: +12 / +17
Кюстендил: +17 / +23
Стара Загора: +18 / +25

Българският туристически съюз отбелязва 130 години от създаването си

  • Сподели в:
  • Viber
Българският туристически съюз отбелязва 130 години от създаването си
A A+ A++ A

Българският туристически съюз отбелязва 130 години организирано туристическо движение.

Юбилейни чествания по повод първия организиран поход, осъществен от Алеко Константинов преди 130 години, планира Българският туристически съюз.

От Народния театър до върха на Витоша ще се проведе шествие и така Съюзът със стотици любители на планината ще премине по стъпките на първия организиран поход от Алеко Константинов преди точно 130 години.

На 25 август 1895 година Алеко Константинов и група интелектуалци се събират пред Народния театър, с което започват първото масово изкачване на Черни връх.

То се финализира на 27 август. Тогава се провежда и събор на Черни връх, с което пък се поставя началото на организираното туристическо движение в България, предава БНТ.

#туризъм

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Туризъм
Последно от Туризъм

Всички новини от Туризъм »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?