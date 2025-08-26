Българският туристически съюз отбелязва 130 години от създаването си

Българският туристически съюз отбелязва 130 години организирано туристическо движение.

Юбилейни чествания по повод първия организиран поход, осъществен от Алеко Константинов преди 130 години, планира Българският туристически съюз.

От Народния театър до върха на Витоша ще се проведе шествие и така Съюзът със стотици любители на планината ще премине по стъпките на първия организиран поход от Алеко Константинов преди точно 130 години.

На 25 август 1895 година Алеко Константинов и група интелектуалци се събират пред Народния театър, с което започват първото масово изкачване на Черни връх.

То се финализира на 27 август. Тогава се провежда и събор на Черни връх, с което пък се поставя началото на организираното туристическо движение в България, предава БНТ.