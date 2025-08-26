  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +20 / +23
Пловдив: +19 / +25
Варна: +19 / +24
Сандански: +21 / +26
Русе: +19 / +26
Добрич: +17 / +23
Видин: +18 / +27
Плевен: +18 / +26
Велико Търново: +16 / +25
Смолян: +12 / +17
Кюстендил: +17 / +23
Стара Загора: +18 / +25

"Плаках с глас в съблекалнята": Григор Димитров за един от най-болезнените моменти в кариерата си

  • Сподели в:
  • Viber
"Плаках с глас в съблекалнята": Григор Димитров за един от най-болезнените моменти в кариерата си
A A+ A++ A

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, говори за първи път подробно след драматичното оттегляне от Уимбълдън заради контузия. Той получи травмата при 2:0 сета в четвъртия кръг срещу водача в световната ранглиста Яник Синер.

Пред журналисти Димитров сподели, че няма да избързва със завръщането си на корта и на този етап възстановяването му отнема повече време от очакваното:

"Възстановяването е по-дълго, отколкото очаквах, но в същото време и аз не избързвам със завръщането си на корта. Винаги съм се опитвал да бъда в оптимална форма и съм се стремял да се представям възможно най-добре".

Григор добави пред изданието, че ключовият момент са били часовете след случилото се, когато плакал в съблекалнята, но след това станал и продължил напред:

"Не искам да мисля за случилото се тогава, защото е много болезнен момент. Физическата болка не ме притесняваше толкова, а по-скоро психологическият аспект на нещата. Беше нереално. Спомням си, че веднага след като получих контузията, отидох в съблекалнята и плаках с глас няколко часа. След това съзнанието ми изцяло се промени. Станах, изкъпах се и вече мислех само за това да се концентрирам върху възстановяването".

#Григор Димитров #Григор Димитров - Гришо

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?