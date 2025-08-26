  • Instagram
НОИ с важни плащания във вторник

НОИ с важни плащания във вторник
Националният осигурителен институт ще преведе по сметките обезщетенията за временна неработоспособност и майчинство.

Припомняме, че обезщетенията за болест и майчинство се изплащат до 10 работни дни след постъпването в НОИ на коректни данни от лекарите и от осигурителите.

Обезщетенията, отнасящи се за периоди по-дълги от един месец, се изплащат до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. Посочените дати са датите, на които сумите постъпват по банковите сметки на бенефициентите.

#НОИ

