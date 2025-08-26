НОИ с важни плащания във вторник
Националният осигурителен институт ще преведе по сметките обезщетенията за временна неработоспособност и майчинство.
Припомняме, че обезщетенията за болест и майчинство се изплащат до 10 работни дни след постъпването в НОИ на коректни данни от лекарите и от осигурителите.
Обезщетенията, отнасящи се за периоди по-дълги от един месец, се изплащат до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. Посочените дати са датите, на които сумите постъпват по банковите сметки на бенефициентите.
Още по темата:
- » Мамят хазната с фалшиви пенсии, НОИ ги засича
- » Надзорният съвет на НОИ е с нов председател
- » Ето колко е средният осигурителен доход за февруари
Коментирай
Най-четено от Бизнес
След приемане на еврото: Край на РИНГС11:30 21.08.2025 | Финанси
Морето завря от сафрид, лефер и чернокоп17:16 21.08.2025 | Бизнес
Последно от Бизнес