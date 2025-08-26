  • Instagram
Годеж като сватба: Емрах Стораро се сгоди за сестрата на Гюлджан

Годеж като сватба: Емрах Стораро се сгоди за сестрата на Гюлджан
Емрах Стораро се сгоди. Голямата новина за изненадващия за мнозина развой в личния му живот, дойде лично от него, след като младият певец публикува серия от кадри от сватбения ден.

От фотосите и видеата, които изпълниха профила на Емрах, се вижда как той пристига, за да вземе любимата си Айлан, която е сестра на снаха му Гюлджан, от дома й.

На други феновете му проследяват как младото семейство пътува заедно с брат му Фики и съпругата му Гюлджан и по време на тържествения купон в ресторант в Шумен.

Младият фолк изпълнител очаквано беше заложил на елегантен костюм, а годеницата му се появи с пищна цветна рокля. Тя обаче не беше единствената, с която Айлан зарадва гостите, залагайки и на красив червен тоалет.

Младите бяха поздравени с изпълнения на брата и бащата на бъдещия младоженец Фики и Тони Стораро.

Новината зарадва много от феновете на Емрах, но част от почитателките му не скриха разочарованието си, че той се разделя с ергенския живот и вече е семеен мъж.


#Емрах Стораро

