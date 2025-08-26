Фестивалът на пясъчните фигури в Бургас с ново работно време от 1 септември
От 1 септември Фестивалът на пясъчните фигури ще посреща посетителите си с ново работно време – всеки ден от 09:00 до 20:00 часа. Така всички любители на изкуството от пясък ще имат повече време да се насладят на впечатляващите творби.
Тазгодишното издание е под мотото „Градът на приказките“ и представя пясъчни скулптури на любими герои от детството – Алиса в страната на чудесата, Снежанка и седемте джуджета, Пепеляшка, Дядо и ряпа, Тримата мускетари, Хитър Петър, Пинокио и още много други.
Експозицията ще остане отворена до края на септември и предлага незабравимо преживяване както за деца, така и за възрастни. Организаторите приканват всички, които все още не са посетили „Града на приказките“, да се възползват от възможността.
