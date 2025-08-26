Балсамовият оцет поскъпна с 50%

Драстично поскъпване на балсамовия оцет регистрира гражданската организация "Антиспекула", която следи движението на цените на основните стоки в България. За по-малко от половин година цената на продукта от собствена марка на една от големите хранителни вериги се е увеличила с 50 процента.

На първи март балсамовият оцет е струвал 2.99 лева, а към днешна дата цената му вече е 4.40 лева, съобщават от организацията. "Това е поредното доказателство за необосновано вдигане на цените, което засяга джобовете на българските потребители", коментират от "Антиспекула".

Масови сигнали за поскъпвания

През последните месеци платформата Antispekula.bg получава десетки сигнали дневно за ценови злоупотреби. Освен балсамовия оцет, граждани алармират за поскъпване на кафето, шоколадови изделия, млечни продукти, колбаси и пилешко месо.

Според последните данни от проверките на Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите, поскъпването на храните варира между 5 и 83 процента. Министърът на земеделието Георги Тахов определи тези увеличения като спекула, тъй като "няма обективни причини от страна на производителите за такова рязко поскъпване".

Законови мерки срещу спекулата

В отговор на масовите сигнали правителството подготвя промени в Закона за въвеждане на еврото, които предвиждат засилен контрол върху цените в периода на двойното им обозначаване - от 8 август 2025 година до 31 декември 2026 година. При установяване на необосновано поскъпване се предвиждат глоби до 1 процент от годишния оборот на компаниите.

Междувременно организациите от бизнеса остро критикуват предложените мерки, определяйки ги като "недопустима намеса в пазарната икономика". От Асоциацията на търговците на нехранителни стоки предупреждават, че драконовските санкции и широките правомощия на контролните органи могат да доведат до недостиг на стоки и още по-рязко поскъпване.

"Антиспекула" продължава да събира сигнали от граждани за ценови злоупотреби и публикува седмични отчети за движението на цените на основните хранителни продукти в най-големите търговски вериги.