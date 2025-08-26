  • Instagram
Напрежение в Русе след смъртта на родилка: С викове „убийци“ протестиращи нахлуха в АГ-комплекса на болницата

Напрежение в Русе след смъртта на родилка: С викове „убийци“ протестиращи нахлуха в АГ-комплекса на болницата
Протестиращи с искания за справедливост и отговорност за смъртта на родилката в Русе нахлуха в Акушеро-гинекологичния (АГ) комплекс на Университетската болница "Канев".

БТА

На 23 август, два дни след раждането на второто си дете, 21-годишната Габриела Георгиева почина в лечебното заведение. Изпълнителният директор на болницата Иван Иванов инициира вътрешна проверка и сезира прокуратурата, която работи с полицията по изясняване на обстоятелствата, довели до смъртта на жената.

"Искаме справедливост и отговорност за смъртта на Габриела", каза съпругът на починалата родилка в Русе Светлин Георгиев. За това настояха също близки на семейството и други, които се събраха на протест пред сградата на АГ-комплекса на болница "Канев" рано тази сутрин.

БТА

На 25 август Светлин Георгиев се срещна с Иван Иванов и ръководството на лечебното заведение. Той обаче заяви, че не вярва на обясненията, че е направено всичко възможно за спасението на съпругата му.

БТА

Протестиращите скандираха "Убийци!" и влязоха във фоайето на АГ-комплекса. Те настояха за нова среща с ръководството на болницата и хората, които са били на смяна, когато е починала Габриела Георгиева. Служители на полицията и охраната на болницата успяха да убедят хората да излязат пред вратата на АГ-комплекса с уверение, че на място ще дойде представител на ръководството.

БТА

БТА

В АГ-комплекса пристигна и директорът на Областната дирекция на МВР в Русе ст. комисар Николай Кожухаров.

#Русе

