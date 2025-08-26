  • Instagram
Бургас: +20 / +23
Пловдив: +19 / +25
Варна: +19 / +24
Сандански: +21 / +26
Русе: +19 / +26
Добрич: +17 / +23
Видин: +18 / +27
Плевен: +18 / +26
Велико Търново: +16 / +25
Смолян: +12 / +17
Кюстендил: +17 / +23
Стара Загора: +18 / +25

Проф. Рачев: Температурите се повишават

От днес до събота ще се вдига с по градус времето. Това заяви пред БТВ климатологът проф. Георги Рачев.

Събота в София ще има лек дъжд, каза още той.

Септември ще започне с топло, слънчево и сухо време.

"Типичната есен ще дойде към ноември."

