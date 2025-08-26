Проф. Рачев: Температурите се повишават
От днес до събота ще се вдига с по градус времето. Това заяви пред БТВ климатологът проф. Георги Рачев.
Събота в София ще има лек дъжд, каза още той.
Септември ще започне с топло, слънчево и сухо време.
"Типичната есен ще дойде към ноември."
Столицата:
Пловдив:
Смолян:
Бургас:
Варна:
Русе:
Плевен:
Още по темата:
- » Проф. Рачев обяви: Идва нова гореща вълна
- » Георги Рачев: От събота отново врътваме кранчето към топло
- » Проф. Рачев: Топлото може да продължи и до Йордановден, сняг по телевизията
Коментирай
Най-четено от Времето
Приятно време за разходки и плаж, морето се кротва09:00 24.08.2025 | Времето
Преминава студен атмосферен фронт, ще има бури и градушки08:13 22.08.2025 | Времето
Последно от Времето