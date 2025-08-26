НАСА разработва "въздушни магистрали" за дронове и летящи таксита

Американската космическа агенция НАСА разработва иновативна система за управление на дронове и въздушни таксита в градски условия, която ще осигурява предварителна оценка на рисковете преди всеки полет. Системата беше тествана успешно през юни 2025 година в партньорство с компанията за авиационна безопасност ResilienX Inc.

"Навременната, прогнозна и актуална оценка на рисковете в рамките на единна платформа улеснява значително операторите на дронове или въздушни таксита да проверяват полетните планове за високорискови проблеми", обясняват от НАСА, цитирани от официалния сайт на агенцията.

Проектът е част от по-голямата програма Advanced Air Mobility (AAM), която цели да интегрира новите въздушни превозни средства в градското въздушно пространство. Разработваните услуги оценяват уникалните рискове, свързани с високо автоматизирани летателни апарати, летящи на ниски височини над населените места.

Тестове в реални условия

През юни изследователите проведоха серия от изпитания в обекта на ResilienX в Сиракюз, щата Ню Йорк. Системата позволява на операторите да подават полетни планове преди излитане, да получават резултати от оценката на риска и въз основа на тях да решават дали да продължат с полетите или да променят маршрутите си.

"Това сътрудничество вече води до директен трансфер на технологии за безопасност в платформата на ResilienX", съобщават от НАСА. Партньорството се управлява по договор Phase III Small Business Innovation Research (SBIR), който е продължение на предишна работа за оценка на рисковете, свързани с метеорологичните условия.

Системата взема предвид множество фактори - метеорологични условия, въздушен трафик, зони с ограничения и потенциални опасности на земята. Операторите ще могат бързо да проверяват и коригират полетните си планове, което намалява риска както за пътниците, така и за хората на земята.

Европа също се подготвя

Докато НАСА работи по технологичните решения, регулаторните функции в САЩ остават в ръцете на Федералната авиационна администрация (FAA), която ще определя правилата за безопасност.

Подобни инициативи се развиват и в Европа. Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) работи по създаването на единна регулаторна рамка U-space за управление на полетите на дронове. България също участва активно в процеса - Министерството на транспорта създаде работна група за внедряване на U-space въздушното пространство, съобщават от ведомството.

Бъдещето на градския транспорт

Очаква се дроновете да изпълняват разнообразни функции в градовете - от доставка на медикаменти и стоки до наблюдение на трафика и аварийни операции. Системата на НАСА ще помогне тези полети да се извършват безопасно, без риск от сблъсъци или инциденти.

Работата по проекта се ръководи от програмата System-Wide Safety на НАСА в подкрепа на мисията Advanced Air Mobility. Целта е да се предоставят данни, находки и препоръки, които да насочват индустрията в разработването на бъдещи въздушни таксита и дронове.

Партньорството с ResilienX включва и косвени ползи за клиентите на компанията, сред които са Военновъздушните сили на САЩ и регионални оператори, като помага за подобряване на цялостната безопасност на бъдещите операции във въздушното пространство.