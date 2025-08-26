Доналд Тръмп заплаши Китай с 200% мита заради редкоземните магнити

Американският президент Доналд Тръмп заплаши вчера да наложи мита от 200% върху китайските стоки, ако Пекин не осигури износа на редкоземни магнити към САЩ. Ултиматумът беше отправен по време на среща със южнокорейския президент И Дже-мьон в Овалния кабинет на Белия дом.

"Те трябва да ни дадат магнити. Ако не ни дадат, ще наложим мита от около 200%. Но мисля, че няма да имаме проблем с това", заяви Тръмп пред журналисти. Според Reuters и Al Jazeera, заплахата идва на фона на нарастващо напрежение в търговските отношения между двете най-големи икономики в света.

Стратегически суровини под заплаха

Китай контролира 90% от световния пазар на редкоземни магнити, които са критично важни за производството на електрически автомобили, вятърни турбини, смартфони и военно оборудване. През април Пекин наложи ограничения върху износа на тези стратегически материали в отговор на американските тарифи.

"Обаче не искам да използвам тези козове, защото ако го направя, това ще унищожи Китай", предупреди американският президент, като намекна, че САЩ имат допълнителни лостове за натиск. Тръмп споменал, че държи "невероятни карти" срещу китайската икономика.

Търговско примирие под въпрос

Двете страни в момента са в период на 90-дневно търговско примирие, удължено за втори път до ноември 2025 година. По време на този период САЩ поддържат мита от 30%, а Китай – от 10% върху вносните стоки. Вашингтон обаче вече изразява недоволство, обвинявайки Пекин, че умишлено бави издаването на лицензи за износ на редкоземни елементи.

"Мисля, че имаме изключителни отношения с Китай, говорих съвсем наскоро с президента Си Цзинпин и в даден момент през годината трябва да отидем в Китай", добави Тръмп, опитвайки се да балансира заплахите с дипломатически жестове.

Нови преговори тази седмица

Според "Уолстрийт джърнъл", китайският преговарящ Ли Чънган ще посети Вашингтон тази седмица за търговски преговори със САЩ. Той ще се срещне с американския търговски представител Джеймисън Гриър и високопоставени представители на Министерството на финансите.

Американски и китайски служители вече са провели три кръга преговори през последните месеци, опитвайки се да изгладят множество спорни въпроси в търговските отношения между двете държави.