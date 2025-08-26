  • Instagram
Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин. Той още е в кома

Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин. Той още е в кома
Лекарите от "Пирогов" продължават борбата за живота на 4-годишното дете, блъснато от АТВ в Слънчев бряг.Детето продължава да е в кома.

Не е контактен и не издава звуци, съобщи доктор Христо Пседерски от„Пирогов“, предаде репортер на NOVINI.BG.

Припомняме ви, че вчера той беше транспортиран с медицински хеликоптер в спешната болница в София от Бургас.

Решението за транспортирането по въздух бе взето след консултация с проф. Николай Младенов, който е национален консултант по анестезиология.

Направен е скенер на Мартин, на който се потвърждава водещата причина за състоянието – тежка черепно-мозъчна травма.

Предстоят още изследвания.

„Следваме плана за консервативно лечение, правим всичко възможно. Никой не може да даде прогноза какво ще бъде по-нататъшното развитие на болестта“, заяви доктор Пседерски.

