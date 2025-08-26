Син заля родителите си с бензин и ги запали

20-годишен младеж от село Сушица заля с бензин и подпали родителите и сестра си след семеен скандал. Инцидентът се е случил в 23:49 часа на 25 август в къща в селото, съобщи вестник "Борба".

Според информацията, в злополучната вечер в дома избухнал остър семеен конфликт. Младежът изпаднал в ярост, грабнал туба с бензин и залял близките си с горивото. След секунда драснал клечка кибрит и ги подпалил.

Тежки изгаряния

Тримата пострадали получили тежки изгаряния по телата си, докато били обвити в пламъци. Съседи забелязали огъня и незабавно подали сигнал на телефон 112.

На място пристигнали екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ. Спасителният екип от трима огнеборци бързо потушил пламъците в къщата, които изпепелили домашно имущество. Около 20 квадратни метра стени са опушени от пожара.

Медицинска помощ

45-годишната майка и 46-годишният баща са транспортирани още същата нощ в специализираната клиника по изгаряния в Русе. Сестрата на извършителя е настанена за лечение в болницата във Велико Търново.

Произшествието е посетено от оперативно-следствена група на РУ Горна Оряховица. 20-годишният извършител е задържан от полицията, информира вестник "Борба".