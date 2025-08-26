Учениците остават без мобилни телефони от ноември

Забраната за използване на мобилни телефони от учениците в училище ще влезе в сила вероятно още през ноември. Това обяви вчера в Бургас министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на официалното откриване на обновената сграда на Колежа по туризъм към Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров".

"Вероятно още през ноември ще влезе забраната за ползване на мобилни телефони от учениците в училище. Това ще стане след приемането на измененията в закона", заяви Красимир Вълчев пред журналисти.

Министърът уточни, че в Закона за предучилищно и училищно образование са предложени над 20 различни изменения, които ще влизат в сила по различно време. За езиковата миграция например ще трябва да се разработят специални програми.

Промени в изпитите след VII и X клас

Националното външно оценяване по математика ще претърпи значителни промени. Според министър Вълчев в изпита след седми клас ще има осем задачи от общо 24, а в десети клас - шест от общо 18, които ще включват познаване на основни базови понятия от природните науки.

"Това ще продължи да бъде изпит по математика, доколкото ще бъде изпит от изцяло математически задачи, но една част от тях ще изискват прилагане на знания от природните науки. Нищо повече от това, което има в учебните програми. Няма да се изисква да знаят формули и да заучават понятия, а само да решат практически задачи", обясни Вълчев.

Увеличение на заплатите в регионалните управления

По време на срещата си с целия състав на Районното управление по образованието в Бургас, на която присъстваха и представители от управленията в Ямбол и Сливен, министър Вълчев обяви важна новина за служителите в тези структури.

"Регионалните управления са ни най-важните структури в системата, защото те виждат какво се случва на терен, а от друга страна трябва да провеждат политиките, които задаваме отгоре", подчерта министърът. Той допълни, че ще настоява заплащането на служителите в регионалните управления да се увеличи, защото през последните години то е изостанало в сравнение с това на учителите.

Акцент върху практическите умения

Министър Вълчев призова регионалните управления да активизират максимум усилия по механизма за съвместна работа на институциите. "В момента искам от тях да апелират към учителите и училищата да се отърсят от културата на заучаване и да се фокусират върху изграждане на уменията, да насърчават културата на иновативно преподаване, насочено към мотивация за учене и да има по-малко формализъм", заяви той.

При контрола върху училищата фокусът трябва да се измести от формалното попълване на документи към оценка на реалната работа с децата. "Когато контролират, да се опитат да оценят доколко се работи с децата и колко усилия са положени, а не дали е попълнен документът", настоя образователният министър.

Подкрепа за Бургаския университет

По думите на министъра, Бургаският държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" се е надградил и е укрепил репутацията си по време на управлението на ректора проф. д-р Христо Бозов. "Искаме БДУ да се развива и да има повече студенти, въпреки че като цяло провеждаме политика за ограничаване на приема най-вече в стопанските, социалните и правните науки", отбеляза Вълчев.

Министърът похвали доброто партньорство между университета и местната власт. "Община Бургас е общината, която в най-голяма степен подкрепя висшето образование на територията ѝ. Там, където има и добро партньорство с местната власт, още по-добре се случват нещата", каза той.