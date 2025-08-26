Времето се обръща на 180°: Порои и гръмотевици ни заливат

Облачността ще продължи да се увеличава, а в много райони се очакват валежи. Най-интензивни ще бъдат в Източна България, където на места ще прегърми. За разлика от това, в Северозападна България облачността ще намалява и ще се прояснява до предимно слънчево време.

Ще духа умерен северозападен вятър, а в Източна България – югоизточен. Максималните температури ще са между 25° и 30°, по Черноморието – 24° до 27°.

Валежите ще спрат навсякъде, а облачността ще се разкъса и намалее. Вятърът ще отслабне, а на места дори ще стихне.

Утре: Началото на нова серия слънчеви дни

От утре започва затопляне. В страната ще преобладава слънчево време, със временни увеличения на облачността в Южна България, но съществени валежи не се очакват. Максималните температури ще бъдат 26° – 31°, в София около 26°.

Очакват се 25° – 28°, слънчево време и леки временни увеличения на облачността следобед. Валежи не се предвиждат. Вълнението на морето ще намалее, а температурата на морската вода ще е 25° – 26°.

В планинските райони също ще преобладава слънчево време, със следобедни временни увеличения на облачността. Възможни са краткотрайни, но слаби превалявания. Вятърът ще е умерен, от север-северозапад.

До събота: Връщане на горещото лято

През следващите дни до уикенда ни очаква стабилизиране на времето. Слънцето ще преобладава, вятърът ще е слаб до умерен, а температурите ще се покачват неумолимо. До събота максималните стойности ще достигнат 32° – 37°.

Днешните дъждове и гръмотевици ще бъдат само кратка пауза в летните жеги. От утре започва нова гореща вълна с температури до 37° – време е да подготвите банските и слънчевите очила!