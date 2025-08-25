  • Instagram
Официално: Областната управа пое управлението на парк „Вранa”, входът става свободен

Официално: Областната управа пое управлението на парк „Вранa", входът става свободен
Парк „Вранa” официално премина под управлението на Областна администрация – София, съобщи областният управител Стефан Арсов във Facebook.

По думите му това е дългоочаквана стъпка, която ще сложи край на годините на занемаряване и бездействие от страна на Столичната община и ще позволи на това емблематично място да се развие така, както заслужава – в полза на всички граждани и гости на столицата.

Арсов посочва, че в приемо-предавателния протокол от страна на Столичната община са описани редица проблеми, натрупани през последните две години. Областният управител даде пример, че са в много лошо състояние част от асфалтовият път, водещ до двореца Врана. Счупена ограда от южната страна на парка заради пътни произшествия през годините, както и липсваща такава от северната част на парка, са други примери за съществуващ проблем.

Липса на адекватни социални и културни инициативи в парк Вранa“, както и преустановен обществен транспорт до обекта, което ограничава достъпа на гражданите и гостите на столицата, са други проблеми, които посочва областният управител.

Врана дървета

БТА

По думите му въпреки всичко това, посетителите са продължавали да заплащат входна такса, без да получават необходимото качество, грижа и преживяване.

Арсов заяви, че като областен управител поема ангажимент да превърне парк „Вранa“ в сигурно, красиво и вдъхновяващо място. Работим активно по културния календар на парка – концерти, изложби, фестивали и образователни инициативи, които ще оживят „Вранa“ и ще го направят притегателен център за култура и отдих, добавя той.

Дворец Врана

Парк Врана/официална страница

Арсов заявява, че входът към парк „Врана“ ще бъде свободен за всички. "Той трябва да бъде достъпен, гостоприемен и жив - дом на спомени, радост и спокойствие", посочва областният управител.

#Врана

