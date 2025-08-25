Официално: Областната управа пое управлението на парк „Вранa”, входът става свободен

Парк „Вранa” официално премина под управлението на Областна администрация – София, съобщи областният управител Стефан Арсов във Facebook.

По думите му това е дългоочаквана стъпка, която ще сложи край на годините на занемаряване и бездействие от страна на Столичната община и ще позволи на това емблематично място да се развие така, както заслужава – в полза на всички граждани и гости на столицата.

Арсов посочва, че в приемо-предавателния протокол от страна на Столичната община са описани редица проблеми, натрупани през последните две години. Областният управител даде пример, че са в много лошо състояние част от асфалтовият път, водещ до двореца Врана. Счупена ограда от южната страна на парка заради пътни произшествия през годините, както и липсваща такава от северната част на парка, са други примери за съществуващ проблем.

Липса на адекватни социални и културни инициативи в парк „Вранa“, както и преустановен обществен транспорт до обекта, което ограничава достъпа на гражданите и гостите на столицата, са други проблеми, които посочва областният управител.

БТА

По думите му въпреки всичко това, посетителите са продължавали да заплащат входна такса, без да получават необходимото качество, грижа и преживяване.

Арсов заяви, че като областен управител поема ангажимент да превърне парк „Вранa“ в сигурно, красиво и вдъхновяващо място. Работим активно по културния календар на парка – концерти, изложби, фестивали и образователни инициативи, които ще оживят „Вранa“ и ще го направят притегателен център за култура и отдих, добавя той.

Парк Врана/официална страница

Арсов заявява, че входът към парк „Врана“ ще бъде свободен за всички. "Той трябва да бъде достъпен, гостоприемен и жив - дом на спомени, радост и спокойствие", посочва областният управител.