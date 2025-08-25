  • Instagram
Трагедия в Царево: Бебе на месец и половина почина

Трагедия в Царево: Бебе на месец и половина почина
Бебе на около месец и половина е починало в дома си в Царево, съобщи NOVA.

Трагедията е станала тази сутрин. Родителите са от ромски произход на 19 и 23 години и са задържани от полицията. То е било открито с кървене от носа. Установено е, че се е родило през юли 2025 г.

Аутопсия е доказала, че детето е починало от сърдечна недостатъчност и пневмония.

#бебе

