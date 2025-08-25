Хеликоптерът с 4-годишния Мартин кацна в София
Медицинският хеликоптер с 4-годишния Мартин на борда кацна на площадката на столичната болница "Света Екатерина".
Екип на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха извърши успешно мисия от Сливен до Бургас и от Бургас до София за транспортиране на дете, пострадало при тежък инцидент с АТВ в Слънчев бряг.
На сигнала, подаден към Координационната централа, се отзовават д-р Людмила Петрова и медицинска сестра Христо Велев. Заедно с пилотите капитан Иван Старчев и капитан Наско Арнаудов те извършват полета от Регионална база за спешна медицинска помощ по въздуха (РБСМПВ) в гр. Сливен, до болничната вертолетна площадка на УМБАЛ–Бургас.
Малкият пациент е транспортиран по въздух до площадката на УМБАЛ "Света Екатерина". Оттам детето бе поето от екип на ЦСМП-София и ще бъде транспортирано с линейка до УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".
Хеликоптерът излетя малко преди 13:00 ч. от площадката на УМБАЛ-Бургас
