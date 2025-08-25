  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +16 / +22
Пловдив: +18 / +24
Варна: +17 / +20
Сандански: +22 / +26
Русе: +17 / +24
Добрич: +15 / +17
Видин: +18 / +25
Плевен: +17 / +22
Велико Търново: +14 / +19
Смолян: +13 / +17
Кюстендил: +17 / +23
Стара Загора: +15 / +22

Сняг посред лято заваля в Румъния

  • Сподели в:
  • Viber
Сняг посред лято заваля в Румъния
A A+ A++ A

Лятото още не е свършило, но в Румъния прехвръкнаха първите снежинки, съобщават местните медии.

Става дума за планината Родна в Марамуреш – най-високата точка на Източните Карпати.

Нетипичният за това време на годината зимен пейзаж е бил заснет от туристка, която е била на поход. Тя се е намирала близо до връх Пиетросу, на над 2000 метра надморска височина, предава БТА.

Температура, близка до месечен рекорд, -1,7 градуса, е била отчетена в района на Марамуреш и Трансилвания рано тази сутрин, информираха междувременно от Националната служба по метеорология. От там прогнозират, че предстоящата нощ ще е още по-студена. В 13 ч. местно време термометрите в Букурещ показваха 22 градуса.

От Националната служба по метеорология информираха още, че топлото време ще се завърне от сряда и не е изключено до петък или събота отново да бъдат регистрирани температурни стойности от 33-35 градуса по Целзий, особено в Банат, в Кришана, както и в южната част на Олтения и Мунтения.

#Румъния

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?