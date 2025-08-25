Мартина от "Ергенът" замени Елвиса с млад милионер

След бурния си престой в романтичното риалити „Ергенът”, Мартина Петрова успя да срещне любовта извън шоуто и да забрави за адаша си Мартин Николов-Елвиса.

От няколко месеца тунингованата брюнетка се люби с млад милионерски наследник, твърди „Уикенд”.

Новоизлюпената светска двойка – Мартина и Алберто Кременов, син на бизнесмена Аладин Кременов и част от фамилията зад спортния бранд „Флайър” - е засечена в луксозен ресторант на морето.

Двамата са били в изключително близки отношения, а очевидци твърдят, че „химията между тях е била повече от очевидна”.

„Видях ги как си държаха ръцете под масата и се опипваха!“, разказва анонимен източник от заведението. Според други приближени, Мартина и Алберто се запознали на светско парти във Варна преди около два месеца.

„Тя знае какво иска и го постига. А той не е свикнал да му отказват. Идеална комбинация – огън и пари“, коментира приятел на Алберто.

В последните дни двамата били засичани не само на вечеря, но и на луксозно яхтено пътуване в Гърция, където според слухове Мартина вече се представя като „бъдещата госпожа Кременова“, но младият Алберто все още няма такива планове. Той е около 10 години по-малък от златотърсачката, но това не пречи на любовта им. Кременов явно се води от максимата „Хвани си кака да те отрака”.

От известно време Петрова не спира да рекламира спортните дрехи на бащата на младежа, които се шият в Димитровград. Влюбената двойка все още не афишира връзката си.

В предишна връзка Алберто бе изненадал жената до себе си с цял багажник от рози в Мерцедес G-класа. Не е тайна за хасковлийки, че засега младият ерген и богаташки наследник уж търси любовта на живота си, но дали това ще е кака му Мартина?