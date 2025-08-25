  • Instagram
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула

Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Утре сутрин (26-и август) ще си замирише на зима. Минималната температура в покрайнините на София ще се понижи до около 5°С, а по Трънско (и не само там) се очакват и дори по-ниски стойности (0°- 2°С) с условия за слани, прогнозират от Меteo Bulgaria.

Според НИМХ през нощта валежите навсякъде ще спрат и облачността ще намалее до предимно ясно време. Вятърът от северозапад ще отслабне, на места и ще стихне.

Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над Южна България, но ще е без съществени валежи. Ще духа слаб вятър предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.

