Оригиналната рецепта за баба гануш
Баба Гануш е традиционно ястие от Близкия изток, което се приготвя основно от патладжани и тахан. Това вкусно предястие или гарнитура е популярно в много страни като Ливан, Сирия, Израел и Йордания. Ето оригиналната рецепта за Баба Гануш:

Необходими продукти:

  • 2 големи патладжана
  • 1/5 чаша сусамов тахан (тахан)
  • Сокът от 1 лимон
  • 2 скилидки чесън, смлени
  • 1/4 чаша пресен магданоз, нарязан
  • Сол на вкус
  • Черен пипер на вкус
  • Зехтин екстра върджин за сервиране
  • Прясно нарязан магданоз за гарниране (по желание)
  • Питки или зеленчуци за сервиране

Инструкции:

Подготовка на патладжаните:
Загрейте фурната до 200°C. Пробийте патладжаните с вилица на няколко места, за да предотвратите спукване по време на печенето. Поставете ги върху тава за печене и ги запечете за около 30-40 минути, или докато кожата стане мека и черна. Оставете ги да изстинат.

Обелване и намачкване:
След като патладжаните са изстинали достатъчно, за да можете да ги държите, обелете ги и отстранете стъблата. Поставете плътта на патладжаните в купа за смесване. Намачкайте ги добре с вилица или картофено преса, докато получите гладка консистенция.

Смесване на съставките:
Добавете тахана, лимоновия сок, смления чесън, нарязания магданоз, солта и черния пипер към намачканите патладжани. Разбъркайте добре, докато всички съставки се комбинират равномерно. Ако сместа е твърде гъста, добавете малко зехтин, за да постигнете желаната консистенция.

Сервиране:
Прехвърлете готовата Баба Гануш в сервираща чиния. Направете вдлъбнатина в центъра и налейте малко зехтин. Поръсете с прясно нарязан магданоз за украса. Сервирайте с топли питки или свежи зеленчуци като моркови, целина или краставици.

Съвети:

  • За по-богат вкус, можете да добавите малко кисело мляко или йогурт към сместа.
  • Ако предпочитате по-гладка текстура, използвайте кухненски робот или блендер вместо ръчно намачкване.
  • Можете да регулирате количеството чесън според вашия вкус – някои хора обичат по-интензивен чеснов аромат.

Насладете се на тази вкусна и здравословна закуска или гарнитура, която ще внесе автентичен близкоизточен вкус във вашата кухня!

