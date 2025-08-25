1000 евро глоба за събиране на мидички?

Европейският съюз затяга правилата за туристи, предвидени са солени глоби за разходка по бански до плажа например.

Правила в туризма винаги е имало, тази мярка съществува отдавна. Всеки, който е бил в хотел, знае че не може в ресторанта ва влезе по бански. Кампанията в Европа е провокирана от това, че се увеличава наjискът от местното население към туризма, там където ги ограничава и пречи на местните хора", коментира в студиото на "България сутрин" Павлина Иванова от "Бъдеще за туризма".

По думите ѝ някои от правилата са рестриктиращи.

В Испания това лято е забранено пушенето на плажове, глобата може да стигне 2000 евро. В Малага и Барселона глобяват, ако се разхождате по бански.

"Бях в Доминикана. Същите тези хора от Испания, които не желаят това да им се случва у тях, те го прилагат в Доминикина в качеството си на туристи. При правила трябва да има и морал, като от туристи, така и от бизнеса. Има места, на които е непоносимо състоянието на туристите, които пристигат там", сподели Павлина Иванова.

В ефира на Bulgaria ON AIR тя изтъкна, че някои забрани звучат доста странно

"Една забрана за събиране на мидички по плажа в Гърция е доста интересен момент - ако е направено с цел екология, може да има, но глобата от 1000 евро за това е доста сериозна", заяви гостът.

По думите ѝ българите спазват правилата като туристи.

"Хората, знаейки на местата където отиват, че има забрана, вероятността някой да я прекрачи - малък е процентът от хора, които си го позволяват. За разлика от това което идва от чужденците при нас", смята Иванова.

Тя призова за по-голяма ангажираност на държавата за привличане на туристи от чужбина: "Трябва да се канят хора от други страни, да се правят инфотурове за специалисти, инфлуенсъри да се ангажират, да се използват новите начини за правене на реклама".

Туризмът прави около 14% от БВП на страната, от "Бъдеще за туризма" призовават управляващи и бизнес заедно да направят план за развитието му.