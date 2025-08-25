  • Instagram
Имунолог: Повишената телесна температура е знак за работеща имунна система

Повишената телесна температура е знак за работеща имунна система.

Когато чужди патогени (вируси, бактерии, гъби и т.н.) навлязат в организма, обикновено възниква процес на възпаление. Така организмът създава по-неблагоприятна среда за вируси и бактерии и активира по-ефективно имунните клетки. Това обяснява имунологът д-р Цветелина Великова във личния си Фейсбук прлофил

"Повишаването на телесната температура (треска) започва, когато рецептори на вродения имунитет – като тол-подобните (Toll-like receptors) – разпознаят нахлулите патогени и изпратят сигнал до хипоталамуса. Хипоталамусът променя "настройката“ на терморегулацията и така предизвиква повишаване на температурата, което подпомага борбата с инфекцията", каза още тя.

