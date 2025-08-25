Радев: Не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството

„Аз категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството. Кажете ми, как ги саботирам, като в началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като „Райнметал“, за който управляващите могат само да мечтаят, не само да посети България, но и да инвестира тук огромен финансов ресурс и върхова технология в отбранителната ни индустрия? Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил като подарък на правителството, и говорят, че ги саботирам. Аз ще продължа да го правя за страната ни, независимо кое е правителството и дали е компрометирано.“

Това заяви пред журналисти президентът Румен Радев.

По думите му не е вярно, че кабинетът „Желязков“ веднага е одобрил предложението му за шеф на НСО: „Два месеца правителството мълча за моето предложение за началника на НСО, което опровергава претенциите за спешност при назначаване на службите. Посланиците са съгласувани миналата седмица пакетно, но и с компромиси от моя страна, защото продължавам да чакам техните предложения за ключови столици като Вашингтон. Там няма име, а трябва да има. Искам да призова тази тенденция за временно управляващи посолствата да не клони към норма.“

„Главният секретар на МВР е важен, защото министерството е сериозна институция. Да, ще има титуляр главен секретар на МВР. Тази седмица. Името ще разбере с моя указ съвсем скоро“, обяви той.

Държавният глава подчерта още: „Имам редица писма без отговор от тях, редица инициативи без отговор, за които също не намирам отговор. Вижте как там, където се появя за събития, как се разбягват всички министри с малки изключения.“

Той иска целият цикъл по избор на състав на КПК да приключи и тогава би коментирал: „За хората, които вземат решения и назначават тези лица, няма никакво значение какво се казва.“