Рядък морски бозайник, обявен за изчезнал у нас, бе заснет край Приморско
Черноморският Тюлен-монах се завръща! Радостната новина съобщават от страница във Фейсбук, посветена на туризма в Приморско.
"В Приморско беше заснет един от най-редките и застрашени морски бозайници – тюленът-монах. Истинска победа за природата!", пишат те. Снимката е направена на Маслен нос.
Той е част от Червената книга на България. Приема се за изчезнал след 1997 г. в Черно море.
Още по темата:
- » Две жени се удавиха в Черно море, едната чуждестранна туристка
- » Спасител: Ако духа мелтем, не стойте на брега! Мокрият пясък може да ви завлече в морето
- » Морето завря от сафрид, лефер и чернокоп
Коментирай
Най-четено от Околна среда
Торнадо на Балканите? България под риск13:15 22.08.2025 | Околна среда
Ревизоро: Отровиха водата на Плевен при строежа на "Южен поток"13:56 20.08.2025 | Околна среда
Последно от Околна среда