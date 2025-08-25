Предстои рехабилитация на подлезите в София

През юли Столичният общински съвет прие доклад за подобряване на достъпността на пешеходните подлези за хора с увреждания, детски колички и граждани със затруднения в придвижването.

До края на октомври следва да бъдат изготвени оценка и технически анализ на състоянието на подлезите.

По предварителни данни става за 500 подлеза, но рехабилитацията ще започне от приоритетните, които се използват най-активно.

Подлезите са занемарени, а голяма част от тях – недостъпни, смятат от ПП-ДБ, по чиято инициатива се придвижва темата.

Недопустимо е в европейска столица поне от 20 години подлезите да не се поддържат, подчертава общинският съветник Димитър Петров, един от вносителите на доклада за подлезите.

По думите му, при голяма част от подлезите най-вероятно ще се стигне до заключението, че са с отпаднала необходимост и следва да се направи пресичане на пътни артерии отгоре.

"Тези подлези хем ги има, хем малцина ги ползват, хем се пресича на места, които не са обезопасени и индикирани като такива", отчита пред БНР Петров и дава пример с подлеза под Моста на влюбените до НДК.

"Всичките му изходи и входове са непригодни. Рампите са остарели и не отговарят на стандартите. Наклонът, по който следва да се спусне детска количка, е доста повече от този, който е нормативно предвиден – 8% максимум. Те са неизползваеми и малко или много опасни."

Подлезите са мръсни, няма осветление, често трябва да се помага на майки с колички, гласят наблюденията на жителите на столицата.

За 2026 г. Столичната община планира да вложи в дейности по подлезите около 30 милиона лева.

"Дори сумата да мине 30 милиона – това в момента са груби сметки, тя ще бъде разтеглена във времето, в програма за следващите 6 години. Тази администрация да започне това, което е нужно, за да приведе подлезите в адекватен вид, и следващата да продължи. Сумата е немалка и Столичната община не може да си я позволи за година или две."