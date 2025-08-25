4 квартала на София остават без вода за ден

Във вторник на 26 август „Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата

във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Бесарабия“, ж.к. „Левски В“.

Налага се спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на ул. „Витиня“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Бесарабия“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес: ж.к. „Левски В“, ул. „Бесарабия“ пред входа на спортния магазин.

Отново във вторник заради ремонти на в.з. Киноцентъра III част, ул. „Детски мир“ № 6., се налага спиране на водоподаването от 10:00 часа до 17:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на в.з. Киноцентъра III част.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес: в.з. Киноцентъра III част - ул. „Детски мир“ срещу № 18.

Спиране на водоподаването от 10:00 до 19:00 часа се налага и на клиентите на „Софийска вода“, живеещи в бл. 9 и бл. 10 в ж.к. „Красна поляна“.