Протестите заради безводието продължават

И днес се провежда пореден протест заради безводието в Плевен. Хората са много гневни и очакват решение на проблема с водната криза.

Плевенчани са се събрали от рано пред общината тази сутрин. Търпението им вече се изчерпва, а пластмасови бутилки от вода летят към ВиК и към сградата на местната управа.

Техните сутрини изглеждат по следния начин – при събуждане имат вода за няколко часа, след което чешмите пресъхват

с възможност за кратко възобновяване на водата привечер – пак за няколко часа.

„Аз съм от квартал „Дружба“. 3 часа сутрин и 3 часа вечер имаме вода. Грижите са много, малки деца, на работа - аз съм сервитьор, работя до 2 ч. през нощта, прибирам се, къпя се с канчето с вода. Искаме решение“, каза един от протестиращите пред бТВ.

„Просто трябва да се каже проблемът какъв е – финансиране трябва, добре, като трябва и държавата не може да намери, гражданите ще намерим финансиране, не е проблем“, допълни още той.

Заради водната криза в петък в града беше създаден кризисен щаб, а от днес започва определяне на места за спешни сондажи.

„Според мен вече е целенасочено, с цел да се обезлюди съвсем градът. От цъфтящ град, сега ако минете след 8 ч. по центъра е мъртвило – градът се обезлюди“, казва жена от протестиращите.