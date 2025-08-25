От днес до 13 септември преминаването през Златоград - Ксанти ще бъде временно ограничено

От днес, 25 август, до 13 септември преминаването през граничния пункт Златоград – Ксанти ще бъде временно ограничено поради ремонтни дейности по пътната инфраструктура от гръцка страна.

Според въведената организация движението по трасето от граничния пункт към град Ксанти ще бъде спирано всеки ден от понеделник до събота в часовия диапазон от 7:00 до 19:00 часа. В неделните дни трафикът няма да бъде ограничаван, като преминаването ще се извършва свободно.

Също така преминаването ще бъде позволено без ограничения във вечерните и нощни часове – от 19:00 до 7:00 сутринта. Това ще даде възможност на пътуващите да планират своите маршрути съобразно часовете, в които пътят ще бъде отворен.

От „Гранична полиция“ припомнят още, че през граничните пунктове в района на Маказа и Ивайловград е разрешено преминаването единствено на леки автомобили и микробуси с допустима максимална маса до 3,5 тона.