  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +20 / +23
Пловдив: +18 / +28
Варна: +18 / +23
Сандански: +22 / +28
Русе: +17 / +27
Добрич: +15 / +21
Видин: +17 / +27
Плевен: +15 / +27
Велико Търново: +14 / +25
Смолян: +13 / +19
Кюстендил: +18 / +25
Стара Загора: +15 / +25

Повече от 3 500 зрелостници полагат днес матура по профилиращ предмет

  • Сподели в:
  • Viber
Повече от 3 500 зрелостници полагат днес матура по профилиращ предмет

F1 Digitals from Pixabay
A A+ A++ A

В 177 училища днес се провежда държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет, а в 391 училища – изпит за придобиване на професионална квалификация. На тях се явяват над 3500 ученици. Началото е в 8:30 ч.

Най-много зрелостници са избрали английски език, география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, история и цивилизации и информационни технологии.

На 25 август се провеждат матури по общо 22 учебни предмета, включително различните нива на чуждите езици.

Учениците трябваше да бъдат в училището си поне 30 минути по-рано, носейки документ за самоличност и служебна бележка за допускане.

В професионалните гимназии част от зрелостниците защитават дипломен проект, други разработват изпитна тема или решават тест по теория на професията.

Днес над 6000 младежи полагат и поправителна матура по български език и литература. Това са ученици, които не са се явили по-рано или вече имат диплома, но желаят да повишат оценката си за кандидатстване във висше училище.

Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември.

#матура #изпити

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Образование
Последно от Образование

Всички новини от Образование »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?