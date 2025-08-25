Повече от 3 500 зрелостници полагат днес матура по профилиращ предмет
В 177 училища днес се провежда държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет, а в 391 училища – изпит за придобиване на професионална квалификация. На тях се явяват над 3500 ученици. Началото е в 8:30 ч.
Най-много зрелостници са избрали английски език, география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, история и цивилизации и информационни технологии.
На 25 август се провеждат матури по общо 22 учебни предмета, включително различните нива на чуждите езици.
Учениците трябваше да бъдат в училището си поне 30 минути по-рано, носейки документ за самоличност и служебна бележка за допускане.
В професионалните гимназии част от зрелостниците защитават дипломен проект, други разработват изпитна тема или решават тест по теория на професията.
Днес над 6000 младежи полагат и поправителна матура по български език и литература. Това са ученици, които не са се явили по-рано или вече имат диплома, но желаят да повишат оценката си за кандидатстване във висше училище.
Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември.
