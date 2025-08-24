Смразяващо! Ванга лично предрекла на Георги Илиев: Твой човек ще те убие с изстрел!

На 25 август се навършват 20 години от разстрела на боса на ВИС-2 Георги Илиев. Митичната му гангстерска слава и тази на брат му Васил според вече добре установена традиция не минава без „намесата“ на най-известния български пророк Ванга. Има различни разкази за срещите й с двамата братя приживе и с близки до тях след смъртта им.

Твърди се, че петричката пророчица приела радушно Васил Илиев в края на 1994 г., който й дарил 5000 долара за построяването на храма в Рупите. Ванга се отнесла много топло, почти майчински с него и на изпроводяк му казала: „Внимавай”. Васил Илиев е убит в 21,03 часа в столичния квартал „Емил Марков” на 25 април 1995 г. 3 куршума го пронизват смъртоносно, докато той шофира чисто новия си Мерцедес към столичен ресторант за рождения ден на майка си.

Пак на дата 25-ти, но през август 2005 г., е убит Георги Илиев, който е с една година по-малък от брат си Васил. Разстрелът става в 22,30 вечерта пред десетки свидетели до неговото заведение „Буда бар“ в курорта Слънчев бряг. Убийците на братя Илиеви не са разкрити и до днес, въпреки че преди години дори имаше арести за ликвидирането на Главния.

За разлика от големия брат Васил, Ванга е по-студена и строга с Георги Илиев. В същото време обаче е по-приказлива. Извадила го от обичайното му каменно спокойствие с предсказанието си. За срещата разказва пред медиите години след разстрела вдовицата на човек от подземния свят. Тя и убитият й съпруг често ходели на гости на Георги и Мая Илиеви. При едно от гостуванията Главния се отпуснал и споделил за срещата си с Ванга.

Гeopги Илиeв бил зaвeдeн пpи петричката врачка oт cвoй aвep, след като дълго време отказвал да стигне до пророчицата и не вярвал нито на нея, нито на хора като нея. Ванга веднага му казала, че го вижда как не й вярва, но нея това изобщо не я интересува. „Оти ме псуваш ти, бе? Без да ме познаваш!”, сразяла го Ванга в края на 1995 г., когато се провежда срещата им.

Без дори да я е попитал, Ванга предрича на Георги Илиев слава и много пари, придружени с почести и власт. Но един ден щял да падне покосен от pъĸaтa нa близък чoвeĸ. Казала му думи като „Toй щe e твoй чoвeĸ. Toй щe тe yбиe c изcтpeл”. Георги Илиев пребледнял и станал да си ходи. Ванга го изпратила натъжена и отказала да приема повече хора този ден.

Главния си тръгнал мълчалив и навъсен. Мълчал по пътя до София и няколко дни след предсказанието почти не отронвал дума. После сякаш забравил за предсказанието. Пророчицата починала през 1996 г., докато империята на братя Илиеви се разраствала и всички предупреждения и пророчества сякаш потънали в дън земя и били забравени.

Дoĸaтo нaиcтинa в eдин фaтaлeн дeн ĸypшyм пpeĸpaтил зeмния мy път зaвинaги.

Разстрелът на Главния

Смъртоносен куршум застига 39-годишния Георги Илиев на 25 август 2005 г. в едно от любимите му заведения “Буда бар” в Слънчев бряг. Тогава той е в приповдигнато настроение след победата на футболния му отбор “Лококомотив” (Пловдив) над ОФК-Белград от първия предварителен кръг за Купата на УЕФА, който се игра в Бургас.

Във фаталната вечер Илиев решава да отпразнува добрата игра на отбора му в “Буда бар”. Сяда в сепаре, което винаги било запазено за него и компанията му. Малко пред 23,30 ч се обажда по телефона на Емил Наков, който е изпълнителен директор на “Локомотив”. Илиев се изправя и бавно крачи из бара, докато говори. Босът на ВАИ-Холдинг казва на Наков да обяви по-високи премии за играчите на отбора и да покани отбора в “Буда бар”.

Веднага щом понечва да седне, се хваща за гърдите и се свлича на земята. Снайперист го улучва, въпреки многобройната охрана на Илиев. Куршумът е попаднал почти до сърцето и е разкъсал основни кръвоносни съдове, ще кажат по-късно медиците, извършили аутопсията му.

По-късно става ясно, че по телефона Илиев настоява с тима да бъде и Наков, който напоследък избягвал банкети и празненства. “Хайде бе, отпусни я тази душа. Няма за кога.

Ела да празнуваме”, са последните думи на Георги Илиев, свидетелства Емил Наков. “След това изведнъж спря да говори. Чуваше се суматоха в слушалката. Затворих и го набрах отново, но никой не вдигаше. Десетина минути по-късно разбрах какво се е случило”, спомня си по-късно Наков.

Първоначално криминалисти смятат, че убиецът е стрелял от покрива на някои от близките хотели. Огледите обаче не откриват нищо. Три дни след екзекуцията е намерена пушка в зелен плет около хотел “Хризантема”. Оказало се, че тя е “Аншуц”, 22-и калибър. Години след покушението полицаи стигат до хората, които са я внесли у нас законно. След това тя е препродавана няколко пъти и в един момент следите й се губят.

След разстрела разследващите работят по десетки версии за убийството на боса на ВАИ-Холдинг. От конфликт при разпределение на територии на нелегален бизнес, през война за завладяване на терени по морето и дори за личен конфликт. На няколко пъти разследването бе прекратявано, след което бе възобновявано заради нови данни.

Днес, 17 години по-късно, криминалисти и сподвижници на боса на ВИС-2 са категорични, че неговата екзекуция е организирана от пернишкия наркобос Райко Алексиев – Кръвта и е изпълнена от Красимир Станчев – Легионера, известен в ъндърграунда като снайперист №1 на мафията.

Райко Кръвта обаче също бе убит- едва 47 дни след разстрела на Георги Илиев, пред дискотека „Че Гевара”. Така наказани за убийството на Първия няма.

Наследството

Смъртта на Главния доведе и до края на групировката ВИС-2, смятана за най-силната криминална организация в България през 90-те години на миналия век, писа „Уикенд“.

Близо 300 милиона лева наследство на вдовицата Мая и на съдружниците си във ВИС-2 остави след смъртта си Жоро Главния. Босът на ВИС-2 стопанисваше хотели, бизнес сгради и заведения в цялата страна.

Сред перлите в короната на „ВАИ Холдинг“ бяха бутиковия хотел „Дюн“, вдигнат върху дюните на Слънчев бряг, къпалнята „Мария Луиза“ в Борисовата градина в София, както и комплексът „Мултиплейс“ в Слънчев бряг, днес преименуван на „Какао бийч“.

Паркингите под НДК и пред хотел „Шератон“, зеленчуковата борса в София и десетки сгради в столицата също бяха във владение на Жоро Илиев.