Поне един загинал и няколко ранени при взрив в магазин за играчки в Москва



MSK1.RU
Мощна експлозия избухна в известен магазин за играчки в Москва. Инцидентът е станал на площад "Лубянка”, в непосредствена близост до централата на Федералната служба за сигурност, предаде агенция "Ройтерс”.

По първоначална информация, най-малко един човек е загинал, а няколко други са пострадали. Новината беше потвърдена от кмета на руската столица Сергей Собянин, който изрази съболезнования към близките на жертвата.

Евакуирани са хората от околните ресторанти, магазини и кино. На място има екипи на полицията, пожарната и Бърза помощ.

Първоначално държавните агенции съобщиха, че експлозията е причинена от газова бутилка. В същото време популярният Telegram канал Mash твърди, че става дума за инцидент с хелий.

Разследването продължава.

