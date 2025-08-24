  • Instagram
Гришо запази позицията си в Световната ранглиста

tenniskafe.com
Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази 25-ата си позиция в световната ранглиста по тенис при мъжете.

34-годишният Димитров, който в момента лекува контузия на големия гръден мускул, получена на юли в четвъртия кръг на „Уимбълдън“, има актив от 2045 точки.

В челото на класацията на сингъл промени няма. Шампионът от „Уимбълдън“ Яник Синер (Италия) е номер 1 с 11480 точки, следван от победителя на „Ролан Гарос“ Карлос Алкарас (Испания) с 9590 точки и от Александър Зверев (Германия) с 6230 точки.

Британецът Лойд Гласпуул остава начело в ранглистата на двойки с 8390 точки.


#Григор Димитров - Гришо

