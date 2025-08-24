Наркодилърът Добри посягал на Глория, но тя го търпяла в името на любовта

Доскорошното младо гадже на Глория – Добромир Добрев, който миналата седмица беше арестуван с 10 кила дрога при акция на ГДБОП, се е разделил през пролетта с фолкпевицата след поредица ожесточени скандали и физическо насилие, упражнявано над нея, разкриват пред „Уикенд“ запознати с интимната драма на чалга примата от Русе.

След зрелищното задържане на Добромир, който беше обвинен като част от наркобанда за трафик на марихуана от Нидерландия към Турция и беше оставен за постоянно в ареста от съда в Пловдив, Глория публично се отрече от здравеняка и обяви в официалния си профил във Фейсбук, че двамата отдавна са разделени.

„Връзката ни приключи много преди ареста. Решението за това беше мое, защото се чувствах зле в тези отношения и отдавна не виждах никакво бъдеще в тях! Един ден беше добър, а в следващия момент ставаше съвсем друг човек! Лъжи, манипулации и скандали! Въртях се в омагьосан кръг,

започнах да губя гласа си от напрежение!

Не му харесваше моят живот, не обичаше успелите хора и все намираше начин да омаловажи труда ми! Знаехме, че се занимава с покупко-продажби на имоти и нямаше никакви признаци за действията, за които сега се съобщава. Никога не съм и подозирала, че става нещо нередно! Средата, в която е попаднал, му изигра лоша шега! Всеки носи отговорност за собствените си постъпки!“, написа фолкзвездата.

Близки до Глория потвърдиха нейните думи за отдавнашната й раздяла с наркотрафиканта Добромир и разказаха, че фолкизпълнителката сама е сложила край на любовната авантюра с мачото от Ботевград, тъй като Добромир упражнявал вербално и физическо насилие над нея.

„Той не само търгува, но и употребява наркотици. Дрогиран е посягал на Глория няколко пъти,

обладан от ревност към нея. Държеше й сметка с кого се среща и с кого си пише, лично е отлагал няколко нейни участия на корпоративни партита и частни купони заради безпочвени съмнения, че му кръшка“, разказват запознати с драматичната интимна връзка на популярната попфолк изпълнителка. Когато бил надрусан, той се държал подигравателно с нея и дори я наричал „бабата”, свидетелстват очевидци на грозните сцени помежду им.

Глория окончателно скъсала с 38-годишния Добромир тази пролет, когато мачото си позволил да й посегне в собствения й дом, и то в присъствието на дъщеря й Симона. „Миналата есен Добромир се настани в къщата на Глория в Павлово, но двамата изкараха твърде кратко под един покрив – преди месеци тя лично му събра багажа и го изгони от дома си заради лошото му пиянство и употребата на наркотици, които го превръщаха в звяр. Посягал й е многократно, постоянно я обиждаше с грозни епитети“, разкриват колежки на Глория.

Според думите им, след края на връзката им, дошла по желание на фолкзвездата, изоставеният Добромир опитвал да се събере отново с нея, а в пиянски и наркомански изблици я засипвал със заплашителни съобщения. „Торзомът над Глория секна едва след като тя го предупреди, че ще

подаде сигнал срещу него в прокуратурата

и ще го направи „медийна звезда“, свидетелстват от обкръжението на певицата.

Същевременно полицейски източник на „Уикенд“ разкри, че в следващите седмици Глория да бъде привикана на разпит в ГДБОП заради бившия си възлюбен Добромир. Макар публично да обяви, че не е знаела, че доскорошното й младо гадже е търгувал с наркотици, Глория ще бъде привикана в качеството й на свидетел.

„Оказа се, че през последната година и половина Добромир няколко пъти е пресичал българо-турската граница с лимузината на Глория „Ауди“ А8. Възможно е автомобилът на певицата да е бил използван за трафик на наркотици със или без нейното знание. Добромир е използвал колата на Глория и за свои пътувания до Гърция. Има оперативни данни, които сочат, че той и останалите членове на задържаната наркобанда са изнасяли марихуана в Турция, а на връщане са

пренасяли хероин, който е отивал към Гърция.

Възможно е Добромир да не е пренасял лично дрогата с лимузината на Глория, а да е изпълнявал функцията на контрольор на наркопраките и да е следвал автомобил или микробус, с който са били пренасяни наркотиците“, разкрива столичен антимафиот.

При акцията на ГДБОП, в която беше арестуван Добромир Добрев заедно с още трима свои сподвижници, антимафиотите откриха общо 90 кила вакуумирана марихуана в София, Пловдив и в Бургас. Дрогата е влизала у нас от Нидерландия, но не е била предназначена за родния пазар, а за турския. Килограм качествена марихуана в Турция се търгува за над 8 000 евро, докато в Ниделрландия цената на леката дрога е около 3000 евро за килограм. Смята се, че българите са взимали хероин срещу марихуана, който е бил изнасян към Гърция и държави от Западна Европа. В Турция цената на хероина е около 12 000 евро на килограм, докато в Европа е тройно по-висока и почти достига цената на кокаина.

Думите на Глория, че изобщо не е подозирала с какво се занимава половинката й Добромир, се приемат с повдигане на вежди в бранша. „Как така всички знаехме, че е част от банда за наркотрафик, а само тя не се усети?”, питат се стари познайници на мачото. Самият факт, че мускулестия мъж разполага с доста пари би следвало да е показателен за Глория, че работата не му е чиста.

Според запознати, русенката всъщност добре е знаела какви ги върши. Мълви се дори, че един от скандалите им миналата есен бил заради това, че Добромир си позволил да държи голямо количество марихуана в гаража на дома й в „Павлово”. Щом разбрала, звездата на фолка го накарала веднага да изнесе отровата, но не е сигнализирала в полицията, както би следвало да направи. Тя се разделила с криминалния тип, но малко след това пак се събрала с него.

Глория твърди, че е имала токсична връзка с Добромир, но въпреки това любовта им продължи повече от 3 години. Причината е, че арестувания 39-годишен мачо имал славата на изключително надарен и потентен любовник. Самият Добромир обичал да изтъква, че има нужда да прави секс всеки ден, а Глория била доста ненаситна в леглото.

„Това е най-надареният мъж, с когото съм била”, хвалела го и друга фолкпевица – Татяна, която също имала интимни отношения с наркодилъра.

В чалга средите се шушука, че Добри не бил от най-верните любовници и поддържал паралелни връзки с няколко дами едновременно, като повечето от тях били публични личности.