„Каменен” хороскоп: Тигровото око носи успех, богатство, щастие и оптимизъм

Своето название тигровото е получило преди цели 6 хилядолетия. По цвят този великолепен непрозрачен минерал наистина напомня на очите и — заради съчетанието на тъмни и светли ивици — на тигровата кожа. Между другото, някои находища на тигрово око съвпадат с местата на обитание на тигрите (Африка, Индия).

Жреците на древния свят високо ценели този минерал, вярвайки, че е способен да усили тяхната магическа сила. Племената на Австралия, Океания и Централна Америка, за които тигърът бил тотемно животно, също почитали тигровия камък. Да се носи като амулет било позволено само на вожда на племето. Индийците пък го поднасяли на най-почитаните богове (Шива, Вишну) и го носели като талисман срещу нападение от тигър. Египтяните пък смятали тигровото око за въплъщение на своя върховен бог Ра. Минералът бил талисман на Александър Македонски, Петър I и неговата съпруга Екатерина I.

Произходът на минерала е магматичен, затова се добива по разломи на земната кора или в потухнали вулкани.

Около тигровото око са създадени много легенди, основната от които гласи, че самият Сатана го е сътворил, за да намери свои последователи на земята след всемирния потоп. Смятало се, че тигровото око привличало хората с яркото си сияние, което ги превръщало в грешници.

Според езотериците главната мисия на тигровото око е да пази своя притежател от зли сили, уроки и магии, травми и дори преждевременна смърт. Ето защо този камък от древни времена се използва като амулет. Но това не е единственото му предназначение: той се счита и за магнит за успех и пари, а също и за камък на щастието и оптимизма. Тигровото око помага на своя притежател да укрепи вярата в себе си, да се съсредоточи в точния момент и да достигне целта си по най-добрия път.

Цветът на тигровото око варира от златистожълт до тъмнокафяв. Необикновените нюанси и игра на светлината се дължат на натрупванията на железни хидроксиди и включванията на гетит (вид желязна руда), крокидолит (влакнест минерал) и лимонит (блатна руда). Колкото повече желязо съдържа, толкова по-ивичест е камъкът. При обработка във форма „кабошон“ — шлифован камък с кръгла или овална форма и изпъкнала гладка повърхност без фасети — ефектът на преливане е най-осезаем, затова този метод се използва най-често. Добива се основно се в Австралия, Южна Африка, Централна Азия, Индия, САЩ, Източен Сибир в Русия и на Урал по бреговете на река Мойва.

Достъпът до залежите е сравнително лесен, защото обикновено не са дълбоки. Затова и цената на камъка е сравнително ниска. Между другото, колкото по-дълбоко е залежът, толкова по-ярък и наситен е цветът на камъка.

Разновидности и цветове

Една от най-популярните разновидности е червеното тигрово око. Според поверието именно то носи богатство и успех, помага да се преодолеят апатията и депресията и добавя увереност.

Синьото тигрово око освобождава от стрес.

Зеленото тигрово око — цветът се получава чрез обработка с киселина— се препоръчва да се носи постоянно, за да се разпространи енергията му по цялото тяло.

Други известни разновидности са сиво-синьото Соколово око с ниско съдържание на желязо и червено-кафявото Биволско око – цветът се придобива след нагряване.

Магически свойства и особености на талисманите от тигрово око

Смята се, че тигровото око закриля мъдрити хора, независимо от тяхната възраст. С негова помощ е лесно да се завържат изгодни познанства, да се намери честен и бърз начин за печалба и при това да се избегнат импулсивни решения по пътя към благополучието.

Бизнесмените се съветват да носят тигрово око — най-добре жълто със златисти отблясъци — като ключодържател или в масивен златен или сребърен пръстен. Минералът пази от енергийни вампири, затова е подходящ за хора, които по силата на служебните си задължения трябва да общуват с много и най-различчни хора. Камъкът „умее“ да отразява негативната енергия, връщайки я обратно към източника на зло като бумеранг.

Ако професията е свързана с риск за живота, тигровото око е незаменим талисман — най-добре е да се носи в джоба необработено камъче или на врата като медальон. Шофьорите могат да го поставят в колата като амулет срещу катастрофи. Най-силни защитни сили има синьо-кафевият камък.

Обеци от тигрово око подхождат на тези, които искат да развият ясновидски способности.

Минералът дарява силна интуиция, помага да се решават сложни проблеми и дава вдъхновение — творческите хора не могат без него, най-добре е да го носят на пръстен. За семейните носи хармония, а на зависимите (от пазаруване, цигари, алкохол или храна) помага да се избавят от лошите навици.

Камъкът предупреждава за опасност — става по-тежък или пръстенът се стяга. Ако подозирате заплаха, но не знаете откъде, сложете тигрово око под възглавницата в навечерието на 18-ия лунен ден и формулирайте проблема — отговорът ще дойде насън.

За сбъдване на желание е достатъчно да подържите камъка в ръце, да произнесете искането си наум или на глас и да го поставите под възглавницата. Шансът за изпълнение на желанието нараства, ако поставите краен срок и си представите, че вече се е сбъднало.

Но камъкът изисква и уважение: няма да помага на нечестни хора и ще изпълни целта, само ако тя е с чисти помисли.

Ако усетите дискомфорт при носене на бижу с игрово око, значи това не е вашият камък и по-добре да не го „насилвате”.

Имайте предвид, че минералът има мъжка енергия, затова жените не трябва да го носят постоянно — само в периоди, когато им е необходим.

Свойства на тигровото око за мъжете и жените

Камъкът подхожда на жени със силен характер като средство срещу преумора и за укрепване на отношенията в семейството. Неомъжените ще станат отлични домакини под неговото влияние.

Мъжете трябва да го носят само ако не са слабохарактерни и са избрали своя житейски и професионален път. Подходящ е за млади предприемачи, които вече имат успехи, но се стремят към повече. С него силният мъж става още по-настойчив, увеличава капиталаси и избягва тежки беди. Освен това интуицията му се изостря.

Съвместимост на тигровото око със зодиакалните знаци

Камъкът може да се носи от всички зодии.

Овенът става по-решителен и намира хармония в любовта. Близнаците гледат по-трезво и стават по-малко раними. Раците постигат целите си без неприятности. Лъвовете укрепват лидерството си и успяват в кариерата. Девите се учат да вземат правилни решения и стават оптимисти.

Скорпионите и Стрелците намаляват избухливостта си. Скорпионът подобрява паметта, а Стрелецът е пазен от завист и магии. Козирогът става по-малко упорит и оправя отношенията си на работа. Водолеят намира вдъхновение за важни дела, а у Рибите се събуждат оптимизъм и таланти.

Съвместимост с други камъни

Тигровото око се комбинира с яспис, малахит, ахат, чароит. Добри „партньори“ са оникс и сапфир. В съчетание с молдавит или родонит освобождава от лоши мисли и вдъхновява за промени. С амазонит помага за изглаждане на конфликти.

Ако го носите като амулет, временно свалете другите украшения, за да усетите енергията му.

Когае подходящото време да се купи тигрово око

Най-добре е да се купува в 17-ия, 23-ия и 25-ия ден от лунния календар. Тогава минералът е и най-полезен.

Тигровото око е взискателно към своя стопанин, и ако усещате, че е вашият камък — доверете му се.

Ритуал за привличане на пари с тигрово око

Ще ти трябва:

1 камък тигрово око (най-добре необработен, непробит в светъл жълт цвят със златисти отблясъци)

Чиста зелена свещ

Няклко монети или банкнота

Чинийка или парче плат (зелен или златист)

Стъпки:

Подготовка

Избери тихо място, където няма да те безпокоят. Изчисти пространството и изключи телефона.

Създай енергията на изобилието

Запали зелената свещ и постави пред себе си монетите или банкнотата. До тях сложи тигровото око върху плата или чинийката.

Зареждане на камъка

Вземи тигровото око в ръцете си. Затвори очи, дишай спокойно и визуализирай как парите текат към теб като златна река. Произнеси на глас или наум три пъти: „Привличам изобилие, богатство и успех. Да бъде!"

Символично „заключване“ на желанието

Постави камъка върху банкнотата (или монетите) и остави до запалената свещ, докато тя догори.

След ритуала носи тигровото око със себе си (в портфейла, джоба или като украшение). Монетите можеш да запазиш в портфейла като „магнит за пари“, бзез да ги харчиш.

Съвет: Най-силно ритуалът действа, ако го направиш в четвъртък (ден на Юпитер — планетата на богатството) или на пълнолуние.

Снимки: livemaster.ru, pinterest, YouTube