  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +20 / +28
Пловдив: +19 / +29
Варна: +17 / +28
Сандански: +21 / +30
Русе: +17 / +28
Добрич: +14 / +26
Видин: +17 / +26
Плевен: +15 / +26
Велико Търново: +15 / +26
Смолян: +12 / +22
Кюстендил: +15 / +25
Стара Загора: +17 / +27

Падащ клон уби 78-годишен мъж в Пловдив

  • Сподели в:
  • Viber
Падащ клон уби 78-годишен мъж в Пловдив

Pixabay
A A+ A++ A

Мъж на 78 години е починал в болницата снощи, където беше откаран за лечение, след като върху него падна голям клон.

Това съобщиха от Община Пловдив, цитирана от БТА. За инцидента потвърдиха и от Областната дирекция на МВР-Пловдив.

На 23 август около 11 ч. на тел. 112 е бил получен сигнал за счупил се голям клон на дърво на ул. „Марица-Север“.

Клонът е паднал върху възрастния мъж, докато е седял на пейка. Наложила се е намесата на екип от пожарната, за да бъде идваден, а след това пострадалият е транспортиран с линейка в болница.

По данни на район „Северен” за конкретното дърво не са постъпвали сигнали, че е опасно.

Екипи от кметството започват незабавна проверка и пълен оглед на дърветата в района.

От общината призоваваха гражданите да подават сигнали за съмнителни или опасни дървета в районните администрации.




#Пловдив

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?