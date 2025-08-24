Зеленски в Деня на независимостта: Украинците ще бъдат по тази земя и след 100 години

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се обърна към украинците в Деня на независимостта, като ги поздрави с празника. Съответното обръщение на държавния глава на площад "Независимост“ в Киев беше публикувано в неговия Telegram, предава Цензор. НЕТ.



''Днес искам да благодаря на всеки. На всеки украински войник, украински доброволец, лекар, спасител, учител. На нашата младеж. Нашите родители. Всеки украинец и украинка. За Украйна, която е сега. Която стана пълнолетна на 24 февруари. Взе съдбата в свои ръце, грабна оръжието. Нямаше време да се колебае и нямаше право да се страхува. И наистина спря втората армия в света. Ще говорим за това, защото това убива мита за непобедимата руска армия. Доказахме го и продължаваме да го доказваме сега.



Доказваме, че украинците са и ще продължават да бъдат украинци на тази земя, на този площад. Където след сто години ще стоят следващите ни поколения. И след сто години те ще празнуват Деня на независимостта на Украйна тук“, добави държавният глава.



В изявлението си той подчерта, че Украйна не чака жестове на добра воля, а има своя воля да осъществи това, което е необходимо да се направи.



"Какво ще бъде нашето бъдеще, само ние можем да решим. И светът знае това, светът уважава това, уважава Украйна, възприема я като равнопоставена... Днес и САЩ, и Европа са единодушни: Украйна все още не е спечелила, но определено няма да загуби. Украйна е спечелила своята независимост“, казва държавният глава.



Денят на независимостта за Украйна



Както съобщи УНИАН, главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Александър Сирски поздрави украинците с 34-ата годишнина от възстановяването на независимостта на украинската държава. Според него в този ден Украйна отбелязва битката си с ''вечния враг''.



"Вече дванадесета година се борим за свободата си. Четвърта година отблъскваме пълномащабно нашествие. Украинският народ никога няма да се предаде и няма да се откаже от своята независимост. Днес ние продължаваме великото дело на украинските герои от миналото, които с пот и кръв извоюваха независима Украйна“, подчертава Сирски.



Според главнокомандващия, независимостта не се дава, за нея човек се бори и утвърждава, защото тя е привилегия на силните.



