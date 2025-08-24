Борисов за новия политически сезон: Който е почивал добре лятото, да се готви

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира приоритетите на правителството „Желязков” за новия политически сезон.

„За нас не е приключил старият. Който е почивал добре лятото, да се готви. Всяка седмица сме някъде. Продължаваме да изграждаме държавата”, заяви той.

За КПК Борисов уточни: „Процедурите засега вървят. Тя е важна, защото е вкарана в ПВУ. Тези няколко милиарда са изключително важни, да влязат в бюджета на държавата. Кметовете си искат пътища зали, стадиони, индустриални зони, училища, детски градини. Те нямат време, на средата на мандата са, трябва да дадат резултати, за да ги преизберат хората.”

След преизбирането на шефа на НСО, Борисов коментира дали очаква президентът Румен Радев да одобри избора на главен секретар и шеф на ДАНС: „Желязков показа институционалност за шефа на НСО. МВР вече колко време работи без титулярен ръководител? ДАНС, посланиците? Надявам се следващата седмица президентът да каже какво мисли да прави, ние не можем да гадаем.”

„Безводието е проблем вече на Европа, на България. Имаше години, в които се източваха язовири, за да се снимат с тях. Имаше години, в които кметове буквално съсипаха проекти във ВиК сектора. Вижте в „Гугъл” колко пари са давани за Плевен. Действително, климатичните промени са факт и е важно законодателството да позволява каптирането, сондажите, довеждащите водопроводи, имаме Дунав наблизо до нас, вкл. за напояване. С дружни усилия, виждайки заплахата от безводието, което няма да е само тази година – прогнозите са, че такъв ще е климатът и догодина, се надявам на работа на правителството, а парламентът да направи необходимото.”

Борисов бе в Добрич за първата копка за осветлението на местния стадион.

„Чест и удоволствие е днес да сме тук. Няма шанс да си от ГЕРБ и да не обичаш футбола. ГЕРБ винаги инвестира в спортна инфраструктура не само в Добрич, но и в цялата страна”, каза от своя страна Деница Сачева.

„Без Господ нищо не може да се направи. Благодаря на Гонзо, не беше нужно да го убеждавам, че футболът се играе за феновете. Когато един град, с толкова усилия, е влязъл в А група, хората заслужават да играят в собствения си стадион. С дружни усилия, с колегите от другите партии в правителството, за спортна инфраструктура се дадоха много пари”, заяви Борисов.

Кметът на града му подари футболна тениска на ФК "Добруджа".





