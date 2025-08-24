Седмичен ТАРО хороскоп от 24 до 31 август

Овен – Глупакът

Ентусиазмът, с който пристъпвате, дава началото на даден проект или идея. Предстоят ви нови преживявания, разширяване на хоризонтите, избистряне на целите и идеите ви. Не осъзнавате съществуването на спънки, пристъпвате с огромен оптимизъм. Неопитността и безстрашният ви подход могат да ви бъдат от полза. Вдъхновявате околните с енергичността си.

Телец – Вселената

Цялостност

Успешен край на едно начинание. Чувствате се удовлетворени и имате желанието да повторите този успех. Възприемате себе си по нов начин, откривате себе си, сливате се с душата си. Сега берете плодовете на своите усилия и се чувствате доволни от успеха. Това ви прави щастливи и уверени в себе си.

Близнаци – Асо жезли

Страсти

Това е период на силни страсти. Започва ново начало за вас. Ще се раждат нови идеи, предстоят ви нови начинания. Това е времето, в което да започнем всичко. Сега! Ще се чувствате, сякаш някой отвътре ви възпламенява и ви дава енергия за действие. Авантюри, любов, секс, жизненост и надделяваща сила ще ви съпътстват през този период. Внимавайте обаче с агресията, която също ще бъде много силна. Дръжте я под контрол.

Рак – Мултивселена

Непривързаност

Пред вас съществуват много възможности. Всеки път си има своите особености. Въпреки че някои пътища изглеждат в началото еднакви или дори тръгват от едно и също място, те водят до различни върхове. Доверете се на своя вътрешен глас, за да ви подскаже той накъде води вашият собствен път. Насочете своята енергия и интелект право към целта. Бъдете обаче много внимателни в избора на направлението към нея. Животът има особено чувство за хумор.

Лъв – Десетка чаши

Успех

Чувство за пълноценност, задоволство и блаженство ще ви съпътства през този период. У дома ще намирате сигурност, а също спокойно и приятно съществуване. Чувствате се емоционално задоволени. Радвате се на продължителен успех.

Дева – Петица камъни

Материални трудности

Борите се да съхраните духа си, да останете на повърхността. Изчерпали сте всички ресурси, вече усещате липсата на пари и енергия. Преживявате самотен етап от живота си. Чувствате се изоставени, жадувате за съвети. Предстоят ви временни затруднения и дори е възможно да пообеднеете. Налага се да се приспособите към променящата се ситуация.

Везни – Четворка жезли

Перфектност

Изпипвайте всичко до последния детайл. Обръщайте внимание и на най-малките подробности, за да не съжалявате после. Бъдете перфектни както в облеклото, така и в работата си. Само така ще имате успех и ще се доберете до повишението, което отдавна ви чака и сте заслужили със своята всеотдайност и себераздаване на всички нива. Бъдете спокойни, позитивни и уверени. Не разрешавайте на никой да ви обвини в немарливост и незаинтересованост. Бъдете перфектни!

Скорпион – Четворка камъни

Земната сила

Проявете уважение към Земята и себе си. Изпитвате дълбока връзка с древните първични енергии. Всички земни елементи се съединяват, което ви дава възможност да осъществите вашите материални желания. Разбирате как всичко в микро- и макрокосмоса е свързано. Енергията буквално бушува във вас. Творческото начало се възпламенява, силите ви са неограничени, за да постигнете целите си. Задържате силната позиция, в която сте сега.

Стрелец – Любовниците

Взаимоотношение

Предстои раждането на една ценна и равностойна връзка – интимна, но не задължително сексуална. Връзката ще е на по-високо ниво. В нея ще намерите любов, взаимно разбирателство, дълбоки чувства. Хармоничният поток от енергия ще създаде чувството на лекота и комфорт. Най-накрая ще получите така желаното доверие и свобода във връзката с партньора си.

Козирог – Магьосникът

Трансмутация

Притежавате увереност, необходима, за да поемате рискове и да дадете насока на съдбата си. Трансформирате задачите и живота си към по-добро във всичко. Проявявате остър интелект, оригиналност и развито въображение. Всичко ще ви се случва като че ли от само себе си. Оказвате влияние на околните и ги вдъхновявате да постигнат най-доброто. Владеете изкуството на промяната, познанието и творчеството. Прекрасен период за всички вас.

Водолей – Син на камъните

Застъпник

През този период небесата ще изливат своята положителна енергия над всички вас. Ще трябва да бъдете благородни, практични и търпеливи. Ще постигате успехи в резултат на упорита работа. Бъдете съпричастни към страданието на околните, проявете загриженост и състрадание. Само така ще може да се усъвършенствате, а оттам и обществото ще стане друго. Защитавайте справедливостта и истината, искрено вярвайте, че нещата и хората могат да се променят към по-добро.

Риби – Баща на чашите

Бащинство

През този период ще трябва да мислим първо за себе си, а после за всички останали. Сега е периодът, в който трябва да бъдем идеалисти. Използвайте всеки случай да бъдете в светлината на прожекторите. Нека хората около вас да ви възхваляват, защото го заслужавате заради вашите постижения. Обърнете особено внимание на любовта, бъдете добри любовници. Недейте да пресмятате толкова какво получавате и какво не. Не крийте своите чувства, а просто покажете на половинката си, че ще преминете през всякакви изпитания, за да сте заедно.

Маг Розали, "Телеграф"