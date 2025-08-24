  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +20 / +28
Пловдив: +19 / +29
Варна: +17 / +28
Сандански: +21 / +30
Русе: +17 / +28
Добрич: +14 / +26
Видин: +17 / +26
Плевен: +15 / +26
Велико Търново: +15 / +26
Смолян: +12 / +22
Кюстендил: +15 / +25
Стара Загора: +17 / +27

Свален украински дрон предизвика пожар в Курската АЕЦ в Русия

  • Сподели в:
  • Viber
Свален украински дрон предизвика пожар в Курската АЕЦ в Русия

БТА
A A+ A++ A

Пожар избухна в Курската атомна електроцентрала в Русия, след като руски военни сили свалиха украински дрон, летящ близо до централата. Това съобщи пресслужбата на централата. Дронът е паднал върху спомагателен трансформатор, предизвиквайки пожар, който е потушен и няма пострадали.

Трансформаторът не е част от ядрената секция. Нивата на радиация на обекта и в околността не са надвишили нормалните граници, добавиха от централата.

Международната агенция за атомна енергия към ООН многократно призова Русия и Украйна да проявят максимална сдържаност по отношение на ядрените съоръжения във войната.


#военен дрон #пожар #АЕЦ #Русия

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?