Свален украински дрон предизвика пожар в Курската АЕЦ в Русия
Пожар избухна в Курската атомна електроцентрала в Русия, след като руски военни сили свалиха украински дрон, летящ близо до централата. Това съобщи пресслужбата на централата. Дронът е паднал върху спомагателен трансформатор, предизвиквайки пожар, който е потушен и няма пострадали.
Трансформаторът не е част от ядрената секция. Нивата на радиация на обекта и в околността не са надвишили нормалните граници, добавиха от централата.
Международната агенция за атомна енергия към ООН многократно призова Русия и Украйна да проявят максимална сдържаност по отношение на ядрените съоръжения във войната.
