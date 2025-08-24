Експерт : Без вода е новото нормално

Слабото управление на водните ресурси, но също и климатичните промени, които обострят проблемите, които така или иначе имаме у нас, са виновни за водната криза у нас. Има натрупване на сухи периоди, което води до бавното изтощаване на водните ресурси. Не можем да разчитаме обилните валежи да напълнят това, което ние губим. Това заяви проф. Емил Гачев, Института за изследване на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките – БАН, в ефира на бТВ.



Според него това е „новото нормално” и дори да не сме готови, ще ни се наложи.



На въпрос как да сме по-рационални с водата, проф. Гачев смята: „Да не се губи време, а се действа по инфраструктурата и да се привлекат европейски средства.”



Владимир Бибов, член на Управителния съвет на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, уточни: „30 милиарда са нужни, за да се подмени водната инфраструктура в България, по последния анализ на Световната банка. Ясно е, че това няма как да се случи веднага, нито имаме средствата накуп.”

За водната криза в Плевен той заяви: „Водозагубите за вътрешната мрежа са 70%. Ако в предходни години водата, която е пускана от местата, от които се черпи, е компенсирала тези загуби, вече не е така.“

Уточни, че самата мрежа е доста остаряла физически, а също и идват по-малки количества от водоизточниците.

По думите му друг проблем е и кражбата на вода.

Той обясни, че не може да спекулира има ли политически натиск върху ВиК дружествата.



