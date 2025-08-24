Руски пропагандист на Путин се спомина мистериозно
Водещ руски пропагандист, обвинен някога в държавна измяна от Украйна, внезапно почина в Москва.
58-годишният Кирил Вишински е поредният, който се присъединява към поредица от „мистериозни“ смъртни случаи сред руския елит .
Вишински беше изпълнителен директор на държавната медийна империя Russia Today.
Той е роден в Украйна и е родом от Днепър.
През 2018 г. главното разузнаване на Киев, СБУ, го задържа по обвинения в държавна измяна за работа за руската пропаганда.
Година по-късно Вишински се отказва от украинското си гражданство и е прехвърлен в Русия като част от размяна на затворници.
След завръщането си в Москва, той продължава пропагандната си дейност и става публичен поддръжник на незаконното нахлуване на Путин в Украйна .
Той определи целта на войната като „демилитаризация и денацификация“ на Украйна.
Руските държавни медии съобщиха, че Вишински е починал след „продължително“ или „сериозно“ боледуване.
Въпреки това, нямаше предишни съобщения, че руският медиен магнат е болен.
Това е последната от десетките мистериозни смъртни случаи на водещи фигури в Русия от малко преди началото на войната срещу Украйна.
Постоянни фигури - от висши олигарси до дори министри в руското правителство - загадъчно и странно са умирали.
Много от тях са били открити на улицата, като смъртта им е установена като настъпила при „падане от прозорец“.
Но други са починали и от това, че са се простреляли пет пъти в гърдите, са изгорили живи, след като са заспали със запалена цигара, и са били насечени до смърт с брадва.
Само преди седмици руският петролен магнат Андрей Бадалов падна от 17-ия етаж на луксозната московска кула.
А преди това, министърът на транспорта на Путин беше намерен мъртъв, след като беше открит с огнестрелни рани .
53-годишният Роман Старовойт беше уволнен от Путин в понеделник, след като не успя да спре Украйна да причинява хаос в руската авиационна индустрия.
Но той е мъртъв само часове по-късно - с неясни обстоятелства и противоречиви подробности за случилото се.
Вицепрезидентът на Транснефт Андрей Бадалов, на 62 години, също загина при падение от елитния жилищен блок, където живееше на Рубльовское шосе в Москва.
А през март бивш руски депутат почина в Москва, след като скочи от прозорец.
49-годишният Бувайсар Сайтиев е намерен в „тежко състояние“ пред сграда на улица „Минская“ при поредната мистериозна смърт, разтърсила Русия .
Равил Маганов, председател на Лукойл, втората по големина петролна компания в Русия, също загина през 2022 г., когато падна от прозорец на шестия етаж в елитната Централна клинична болница в Москва .
Източници: The Sun, Daily Mail
