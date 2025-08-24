  • Instagram
40% от пенсионерите живеят с минимална пенсия, макар че средната прехвърли 1000 лв.

40% от пенсионерите живеят с минимална пенсия, макар че средната прехвърли 1000 лв.

Стопкадър/НОВА
За първи път - средната пенсия у нас надхвърли 1000 лева, след осъвременяването през месец юли. Данните са на Националния осигурителен институт.

Припомняме, че увеличението по швейцарското правило беше с 8,6%. Така, в момента средната пенсия е 1015 лева.

Сравнено с миналия юли, размерът ѝ сега е по-голям с малко над 81 лева.

Но според данните на осигурителния институт над 800 хиляди българи получават минималната пенсия в размер на 630 лева или под нея. Това са 40% от всички пенсионери.

77-годишната Мелиха не е спряла да работи цял живот. В момента държи малко кафене. За нея пенсия от 1000 лева е мираж, предава бТВ.

„Беше 550 лв. И така - така - стана 730 лева. За мен не е добре, ама какво да правим“, казва тя.

С осъвременяването от юли - вече получава с 60 лева повече.

„Еми... малко е. Ето, на 77 години работя. И събота и неделя работя. Днес например съм изкарала за деня - с това, за другия ден пазарувам“, казва още Мелиха.

Експерти казват: разликите в пенсиите по области остават големи - с което и стандартът на живот на пенсионерите в различните региони. Според данните на НОИ - в Кърджали, например, средната пенсия е с над 400 лева под тази в София.

„Ако съдим по настоящото състояние на пазара на труда и двойните разлики на заплатите ,вероятно при бъдещите пенсионери разликите ще стават все по-големи - тези в София ще получават доста големи пенсии, докато тези в периферията ще получават по-ниски“, обясни Адриан Николов от Института за пазарна икономика.

В момента осъвременяването на пенсиите успява да подобри жизнения стандарт на пенсионерите само частично:

„Ние продължаваме да ползваме формулата за швейцарското правило, което прилага наполовина инфлацията и наполовина ръста на средния доход“, заяви още Николов.

От социалното министерство казват - все още е рано да се каже точно с какъв процент пенсиите ще се осъвременят от догодина. И припомнят: въвеждането на еврото от 1 януари няма да се отрази на формулата по швейцарското правило - тя ще се прилага върху сумата в евро.




