Екшън в курортното с. Лозенец: Задържаха бус, тъпкан с мигранти, шофьорът избяга

Екшън в курортното с. Лозенец: Задържаха бус, тъпкан с мигранти, шофьорът избяга

ГД Гранична полиция
Бус с 24 нелегални мигранти беше задържан в курортното с. Лозенец, област Бургас, от гранични полицаи в събота привечер.

Заловените се представили за граждани на Афганистан, а до задържането им се стига след акция на „Гранична полиция“, съобщиха от ОД МВР - Бургас.

Шофьорът на буса с русенска регистрация опитал да избегне полицейска проверка, не се подчинил на звуковите и светлинни сигнали и навлязъл в селото. С цел да бъдат запазени животът и здравето на туристите, незабавно са прeдприети действия за спирането му.

Шофьорът скочил в движене и побегнал. Превозното средство продължило по инерция и ударило два паркирани леки автомобила. Нанесени са им леки материални щети. Работи се активно за издирването на избягалия водач и до момента.

Екипи на Спешна помощ са осъществили на място медицински прегледи на нелегалните мигранти. Районът е бил отцепен от служители на районното полицейско управление в Царево.

Малко по-рано на КПП - Караагач служители на Гранична полиция са спрели автомобил, за който има данни, че е изпълнявал ролята на пилотен на буса. Шофьорът е задържан.

Действията по цялостното изясняване и документиране на случая продължават.


