Бургас: +20 / +28
Пловдив: +19 / +29
Варна: +17 / +28
Сандански: +21 / +30
Русе: +17 / +28
Добрич: +14 / +26
Видин: +17 / +26
Плевен: +15 / +26
Велико Търново: +15 / +26
Смолян: +12 / +22
Кюстендил: +15 / +25
Стара Загора: +17 / +27

Приятно време за разходки и плаж, морето се кротва

Приятно време за разходки и плаж, морето се кротва

Днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Вятърът ще се задържи умерен от запад-северозапад, в Дунавската равнина и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София: 25°-26°.

Атмосферното налягане още ще се повишава и ще бъде по-високо от средното за месеца.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове главно над Рило-Родопската област облачността временно ще се увеличи. Ще духа умерен, а по билото на Централна Стара планина и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, който след пладне и вечерта ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.


